Overzicht van het nieuws: Het Nederlands elftal speelt zijn laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan voordat het WK begint. Burgemeester Hubert Bruls verschijnt voor de coronacommissie. Israël en Iran brengen elkaars gebieden onder vuur als reactie op eerdere aanvallen. In Nederland wordt het eindrapport van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme gepresenteerd. Verder het weerbericht en een boete voor een Britse kebabfabriek.

Goedemorgen. Het Nederlands elftal speelt vandaag zijn laatste oefenwedstrijd voor het komende Wereldkampioenschap. De tegenstander is Oezbekistan . De wedstrijd vindt plaats in New York en begint om 20.45 uur Nederlandse tijd.

Voor dit toernooi, dat zal worden gehouden in Amerika, Canada en Mexico, is dit de laatste test voor Oranje. De wedstrijd is live te volgen bij de NOS. Daarnaast staat vandaag een gedurfde Huib Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad tijdens de coronapandemie, voor de parlementaire enquêtecommissie over de Corona Crisis. Zijn(getalenteerde) komst markeert een nieuwe week van verhoren, waarin ook topambtenaar Mark Roscam Abbing aan de beurt komt.

De commissie onderzoekt de besluitvorming en maatregelen tijdens de pandemie. Op het internationale front escaleert de spanning tussen Israël en Iran. Het Israëlische leger meldt dat het meerdere militaire doelwitten heeft getroffen in het midden en westen van Iran. Deze actie is een tegenreactie op de Iraanse raketaanvallen van gisteravond.

Iraanse staatsmedia melden explosies gehoord te hebben in Teheran, Tabriz en Isfahan. Gisteren voerde Iran voor het eerst sinds het fragiele staakt-het-vuren raketten af op het noorden en midden van Israël. Volgens de Revolutionaire Garde was dit een vergelding voor eerdere Israëlische aanvallen in Libanon. Israël geeft aan alle afgevuurde raketten te hebben onderschept.

Tot nu toe zijn er geen meldingen van slachtoffers. In Nederland wordt vandaag het Eindrapport van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme gepresenteerd in Den Haag. In dit rapport staan Concrete aanbevelingen om discriminatie en racisme in Nederland aan te pakken. De commissie onderzocht de aanpak van discriminatie en racisme en stelt voorhoe de overheid, maatschappelijke organisaties en burgers kunnen bijdragen aan een inclusievere samenleving.

Het weer is wisselvallig. Vandaag begint de dag nog met wat zon, met temperaturen van 20 tot 22 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en uiteindelijk trekken buien over het hele land. De komende dagen blijft het wisselvallig met zowel zonneschijn als dagelijkse buien.

De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 18 graden. Pas later in de week wordt het weer warmer. Tot slot kreeg een kebabfabriek in het Verenigd Koninkrijk een boete van bijna zes ton. Het bedrijf pleegde fraude met vlees.

In plaats van lamsvlees werden de producten gevuld met schapenvet, schapen- en geitenvlees, laagwaardige vleesproducten zoals nekresten en veel water. De rechter oordeelde dat dit een ernstige vorm van misleiding was en legde een forse boete op





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