Nederlands elftal moet vertrouwen op eigen kwaliteiten

Sportpsycholoog Paul van Zwam geeft Oranje advies voor het aankomende WK. Hij stelt dat het Nederlands elftal moet vertrouwen op de eigen kwaliteiten, ondanks het wegvallen van Jurriën Timber en de vraagtekens rondom Memphis Depay.

Ondanks het wegvallen van Jurriën Timber en de vraagtekens rondom Memphis Depay moet het Nederlands elftal vertrouwen op de eigen kwaliteiten. Dat stelt sportpsycholoog Paul van Zwam, die Oranje van advies voorziet richting het aankomende WK.

Wat doet het wegvallen van Timber en de vraagtekens rondom Memphis met de selectie van het Nederlands elftal? De eerste gedachte is dat de kans op succes kleiner is geworden, vertelt Van Zwam tegenover de. Dat is een moeilijke en logische gedachte. Die moet je ook niet per se krampachtig vermijden.

Het hoort er gewoon bij. Maar daarna moet je weer terug naar de kracht van het elftal, los van die spelers die wegvallen. Waar zijn wij goed in? Wat onderscheidt ons?

Dan valt het misschien opeens goed op het toernooi. Zo ontstaan succesvolle teams vaak. Van Zwam werkte in het verleden bij verschillende clubs in het betaald voetbal en werkte onder meer samen met Peter Bosz en Ronald Koeman. De sportpsycholoog geeft Koeman advies omtrent de vraagtekens rondom Memphis.

Dit gaat over communicatie en logica. Hij is geblesseerd geweest en het zou onlogisch zijn hem op te stellen. Als hij fit is, komt hij vanzelf weer in aanmerking voor een basisplek. Het wordt pas een probleem als hij geen uitleg krijgt





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