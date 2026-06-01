Nederlands elftal en overige WK-nieuws

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. Duitsland heeft in Mainz de WK-opwarmer tegen Finland met 4-0 gewonnen. Kaapverdië heeft in de aanloop naar het WK een overtuigende overwinning op Servië geboekt. Zwitserland kan met een gerust hart afreizen naar het WK. Luis Suárez gaat niet met Uruguay naar het WK. Bondscoach Steve Clarke van Schotland heeft Tyler Fletcher van Manchester United opgeroepen voor het WK als vervanger van Billy Gilmour.

Deniz Undav scoorde de 1-0 en 3-0 en werd daarmee een van de blikvangers bij de viervoudig wereldkampioen. De VfB Stuttgart-aanvaller nam bij de 2-0 van Florian Wirtz ook de assist voor zijn rekening. Jamal Musiala tekende voor de 4-0 bij de Duitsers.

Duitsland vliegt op dinsdag richting Chicago, waar het op zaterdag nog een oefenwedstrijd speelt tegen mede-gastland VS. De videoscheidsrechter (VAR) kan tijdens het WK voetbal ook ingrijpen als de scheidsrechter een verkeerde beslissing heeft genomen over een hoekschop en bij het uitdelen van een gele of rode kaart aan de verkeerde speler. Kaapverdië heeft in de aanloop naar het WK een overtuigende overwinning op Servië geboekt.

Voor de 'Blauwe Haaien' maakte Laros Duarte in Lissabon als invaller na rust de 2-0 en hij gaf ook de assist op de 3-0 van Benchimol. Zwitserland kan met een gerust hart afreizen naar het WK. De Zwitsers waren vandaag in Sankt Gallen met 4-1 te sterk voor mede-WK-ganger Jordanië. Embolo, Ndoye en Xhaka tekenden voor een 3-0 ruststand, terwijl Al Fakhouri in de tweede iets terugdeed voor Jordanië.

Fassnacht bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand op 4-1. Luis Suárez gaat niet met Uruguay naar het WK. Bondscoach Marcelo Bielsa laat de 39-jarige aanvaller van Inter Miami vandaag buiten zijn 26-koppige selectie. Luis Suárez bood zijn excuses aan voor eerdere kritiek op bondscoach Bielsa, maar het mocht niet baten.

Luis Suárez speelde 142 interlands en is met 69 treffers topscorer aller tijden van zijn land. De nieuwste aflevering van 'Het WK van 2014' gaat terug naar het WK van 2014. We hebben het over de fabuleuze goal van Robin van Persie, de keeperswissel van Van Gaal en meer





Reijnders optimistisch over Nederlands elftal op WKTijjani Reijnders, middenvelder van Oranje en Manchester City, is optimistisch over de kansen van het Nederlands elftal op het WK van aankomende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij denkt dat het elftal van bondscoach Ronald Koeman moeilijk te verslaan is en dat de selectie een hechte groep is.

Duitsland wint Comfortabel met 4-0 tegen Finland inWK-oefenwedstrijd; Undav scoort maar raakt geblesseerdHet Duitse elftal won een WK-oefenwedstrijd met 4-0 tegen Finland. Ondanks de overwinning raakte Undav geblesseerd en moest hij het veld verlaten. Duitsland trekt met een goed gevoel naar de VS voor een volgende oefenpartij tegen het gastland.

