Kaapverdië heeft een overtuigende overwinning op Servië behaald, Zwitserland kan met een gerust hart afreizen naar het WK en Algerije heeft de selectie voor het WK bekendgemaakt.

Het Nederlands elftal en andere WK-nieuws. Kaapverdië heeft een overtuigende overwinning op Servië behaald in de aanloop naar het WK. Zwitserland kan met een gerust hart afreizen naar het WK, na een overwinning op Jordanië.

De Zwitsers waren met 4-1 te sterk voor Jordanië in Sankt Gallen. Embolo, Ndoye en Xhaka tekenden voor een 3-0 ruststand, terwijl Al Fakhouri in de tweede iets terugdeed voor Jordanië. Fassnacht bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand op 4-1. Algerije heeft de selectie voor het WK bekendgemaakt, met onder meer Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki.

De aanvaller van Feyenoord en de middenvelder van FC Twente (gehuurd van Feyenoord) kregen een oproep van bondscoach Vladimir Petkovic. Doelman Luca Zidane, de zoon van oud-topvoetballer Zinédine Zidane, en sterspeler Riyad Mahrez behoren ook tot de groep van 26 spelers. Luis Suárez gaat niet met Uruguay naar het WK. Bondscoach Marcelo Bielsa laat de 39-jarige aanvaller van Inter Miami vandaag buiten zijn 26-koppige selectie.

Japan, op 14 juni in Dallas de eerste tegenstander van Oranje op het WK, heeft in zijn uitzwaaiwedstrijd in Tokio tegen IJsland geen indruk gemaakt. De ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu won in Tokio met 1-0, door een laat doelpunt van NEC-aanvaller Koki Ogawa. Aanvoerder Virgil van Dijk van Liverpool heeft op Instagram Arne Slot bedankt. De Nederlandse trainer werd zaterdag ontslagen bij de Engelse club.

Het is nog niet duidelijk wanneer Jurriën Timber zich in Zeist meldt. Vanwege de finale van de Champions League was hij er gisteren in Zeist nog niet bij en vandaag wordt de verdediger met zijn teamgenoten van Arsenal in Londen gehuldigd voor het winnen van de Engelse titel. Tyler Fletcher van Manchester United is opgeroepen door bondscoach Steve Clarke van Schotland voor het WK als vervanger van Billy Gilmour.

De 19-jarige zoon van de oud-international en Manchester United-icoon Darren Fletcher speelt doorgaans voor de beloften van Manchester United. Gilmour raakte in het oefenduel van zaterdag met Curaçao (4-1 winst) geblesseerd. Japan heeft in zijn uitzwaaiwedstrijd in Tokio tegen IJsland geen indruk gemaakt. De ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu won in Tokio met 1-0, door een laat doelpunt van NEC-aanvaller Koki Ogawa.

De aanvaller kopte in de 87ste minuut Japan naar de winst. Ogawa en Feyenoorder Tsuyoshi Watanabe vielen in de tweede helft in. Aanvoerder Virgil van Dijk van Liverpool heeft op Instagram Arne Slot bedankt. De Nederlandse trainer werd zaterdag ontslagen bij de Engelse club.

Ook Jeremie Frimpong, verrassend afgevallen voor het WK, bedankte Slot: "Bedankt voor alles coach, ik wens je het allerbeste voor de toekomst.





