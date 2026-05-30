Nederlands elftal begint WK-voorbereiding in Zeist; veel blessurezorgen bij andere landen

Het Nederlands elftal is gestart met de voorbereiding op het WK. Ondertussen zijn er blessures bij Neymar, Emil Holm en Alphonso Davies. Mexico deelt kaarten uit en de VS worstelt met kaartverkoop.

Het Nederlands elftal is maandagavond begonnen met de voorbereiding op het WK in Zeist. Spelers als Nathan Aké, Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong arriveerden op het complex, waar zich inmiddels wat supporters hadden verzameld.

Alleen Jürrien Timber ontbreekt voorlopig omdat hij met Arsenal in de Champions League-finale zat. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman werkt de komende dagen toe naar het eindtoernooi dat op 11 juni van start gaat. Ondertussen zijn er overal ter wereld WK-verhalen te vertellen. Portugal wordt door velen als topfavoriet gezien, maar bondscoach Roberto Martínez tempert de verwachtingen.

Volgens Martínez is het een groot verschil met landen als Frankrijk, Spanje, Brazilië en Argentinië, die al eens een wereldtitel hebben gewonnen. Hij zegt dat het gevoel dat je de wereldtitel kunt winnen pas echt ontstaat als je een generatie hebt die het toernooi al heeft gewonnen. Brazilië moet mogelijk het eerste groepsduel tegen Marokko missen zonder Neymar. Bondsarts Rodrigo Lasmar meldde dat de aanvaller door een kuitblessure twee tot drie weken aan de kant staat.

Het is vrijwel zeker dat Neymar ook de oefenwedstrijden tegen Panama en Egypte mist. De voormalig ster van FC Barcelona en Paris Saint-Germain kampt al langer met terugkerend blessureleed. Dick Advocaat heeft bij zijn rentree als bondscoach van Curaçao geen zege kunnen boeken. In een oefeninterland tegen Schotland verloor Curaçao met 4-1.

Voor rust speelde Curaçao nog aardig en kwam het via Tahith Chong op 1-0, maar na een rode kaart voor Jürgen Locadia ging het mis. Advocaat keerde onlangs terug als bondscoach van het eiland. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft haar ticket voor de openingswedstrijd van het WK weggegeven aan een 21-jarige amateurvoetbalster. Yolett Cervantes Cuaquehua uit Veracruz won een wedstrijd waarin vrouwen hun balvaardigheden moesten tonen.

Ze hield blootvoets de bal hoog in traditionele kleding. Sheinbaum wil jonge Mexicaanse voetbalsters een podium geven en blijft zelf weg van het toernooi. Mexico opent op 11 juni tegen Zuid-Afrika in het Azteca-stadion. Zweden mist op het WK rechtsback Emil Holm van Juventus, die afhaakt met een spierblessure.

Herman Johansson vervangt hem. Zweden oefent maandag tegen Noorwegen en daarna tegen Griekenland. Viktor Gyökeres sluit later aan vanwege de Champions League-finale met Arsenal. In de Verenigde Staten zijn er nog 10.000 kaarten beschikbaar voor de eerste wedstrijd van het gastland tegen Paraguay, meldt The Athletic.

De wedstrijd wordt op 12 juni in Los Angeles gespeeld in een stadion met 69.650 plaatsen. Het is de vraag hoe de FIFA het stadion uitverkocht krijgt, want via het eigen verkoopplatform en doorverkoopplatform waren er nog duizenden kaarten te koop. Voor het eerst wordt bij dit WK een dynamisch prijssysteem gehanteerd. Jeremie Frimpong heeft via Instagram gereageerd op zijn afwezigheid in de WK-selectie van Oranje.

Hij schreef dat het deze keer niet mocht zijn, maar dat hij de eerste is die de jongens deze zomer support. Alphonso Davies is wel opgenomen in de Canadese WK-selectie, maar het is onzeker of hij de openingswedstrijd haalt vanwege een hamstringblessure. De verdediger van Bayern München liep de blessure op in de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Mohamed Salah voert de Egyptische WK-selectie aan.

Bondscoach Hossam Hassan verraste met de 18-jarige Hamza Abdel Karim, een spits die door Al Ahly wordt verhuurd aan Barcelona Atlètic. Omar Marmoush van Manchester City wordt het belangrijkste wapen voorin





