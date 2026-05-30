Nederlands elftal begint WK-voorbereiding in Zeist

Het Nederlands elftal begint vanavond in Zeist met de officiële start van de WK-voorbereiding. De spelers komen bij elkaar voor het eerst en morgen staat de eerste training op het programma. De selectie van bondscoach Louis van Gaal telt vijftien spelers uit de Premier League, wat iets zegt over de dominantie van de Engelse competitie.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. Alphonso Davies is opgenomen in de WK-selectie van Canada, maar het is onzeker of de aanvoerder de openingswedstrijd haalt door een hamstringblessure.

De verdediger van Bayern München liep die blessure eerder deze maand op tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Mohamed Salah (33), clubicoon van Liverpool, voert volgende maand de Egyptische WK-selectie aan, zo bevestigde bondscoach Hossam Hassan. Grote verrassingen ontbreken, al is er wel een plek voor de 18-jarige Hamza Abdel Karim. De jonge spits wordt door Al Ahly wordt verhuurd aan Barcelona Atlètic, het tweede team van FC Barcelona dat uitkomt op het vierde niveau van het Spaanse voetbal.

Omar Marmoush (Manchester City), goed voor acht goals in 36 duels dit seizoen, wordt het belangrijkste wapen voorin. Egypte start het WK op 15 juni tegen België in Seattle (Groep G, met ook Nieuw-Zeeland en Iran) en oefent op 6 juni nog tegen Brazilië in Ohio. Van drie Premier League-spelers in 2022 onder Louis van Gaal naar vijftien in 2026. Dat zegt iets over de dominantie van de Engelse competitie en over het gestegen niveau van Oranje.

Het schept ook verwachtingen. Van kwartfinales in Qatar naar meer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico? Zich vanavond in Zeist voor de officiële start van de WK-voorbereiding. De enige die ontbreekt is de vijftiende Premier League-speler van de groep en niet de minste.

Jurriën Timber hoopt vanavond met Arsenal na het kampioenschap ook de Champions League te pakken. De verdediger was tot zijn liesblessure in blakende vorm en misschien wel de beste Nederlander van het seizoen. Voor Koeman het wachten op zijn terugkeer waard. Welkom in dit WK-liveblog.

Hier houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in aanloop naar het toernooi in de VS, Mexico en Canada, dat op 11 juni begint. De spelers van het Nederlands elftal komen vanavond om 20.00 uur voor het eerst bij elkaar in Zeist. Morgen staat om 12.00 uur de eerste training op het programma. Onze verslaggevers Jeroen Stekelenburg en Thierry Boon zijn ter plekke en proberen vast een glimp op te vangen van wat er speelt





Dilan Yesilgöz over de oproep van Wout Weghorst bij het Nederlands elftalDilan Yesilgöz heeft zich uitgelaten over de oproep van Wout Weghorst bij het Nederlands elftal. De politica en bekend Ajax-supporter is blij dat er überhaupt een Ajacied in de WK-selectie van Ronald Koeman is opgenomen.

Blauwe vlaggen en feestvreugde: Blue Wave Festival gestart in WillemstadMet een spectaculaire verlichting van het historische centrum van Willemstad werd het Blue Wave Festival officieel geopend. Het driedaagse evenement, vernoemd naar het Curaçaose voetbalelftal, fungeert als opmaat naar het WK voetbal waar Curaçao voor het eerst meedoet. Het festivaltransform het gebied in een grote supporterszone met muziek, dans, straatactiviteiten en culturele evenementen, en benadrukt de nationale trots en eenheid van het eiland.

Van Gaal naar Koeman: Vijftien Premier League-spelers in Oranje-selectie voor WK 2026Het aantal Nederlands-Engelse voetballers in de Oranje-selectie is gestegen van drie onder Van Gaal in 2022 naar vijftien onder Koeman voor het WK 2026. Dit weerspiegelt de dominantie van de Premier League en het gestegen niveau van het Nederlands elftal. Artikelen bespreken de verwachtingen, de productiviteit van Nederlands-Engelse spelers, de lage inbreng van de Eredivisie, conditievraagstukken en de keuzes van bondscoach Koeman voor het komende WK.

Premier League is de norm als Oranje voor het eerst verzamelt voor het WKHet Nederlands elftal komt vandaag in Zeist voor het eerst bijeen voor de officiële start van de voorbereiding op het WK. De selectie bestaat vooral uit Premier League-spelers.

