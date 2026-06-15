Oranje leidde tegen Japan met 2-1, maar moest in de slotfase de gelijkspelgoal incasseren. Cody Gakpo reageert teleurgesteld op het verloren voordeel en bespreekt de wissels en de indruk die Crysencio Summerville maakte.

Het Nederlands elftal heeft het WK in Dallas niet als gewenst kunnen beginnen. Oranje leidde tegen Japan met 2-1 dankzij doelpunten van Virgil van Dijk en Crysencio Summerville , maar moest in de slotfase de gelijkspelgoal in de ruth tolken.

VoetbalPrimeur sprak Cody Gakpo over het verloren voordeel, de wisselbesprekingen en de indruk die Summerville maakte. Hij wil niet zeggen dat hij ziek is van de teleurstelling, maar tevredenheid is er ook niet.

'Als je 2-1 voorstaat, is het altijd zonde, maar Japan is een hele goede ploeg', relativeert de Liverpool-aanvaller. 'Ik weet niet of we er echt ziek van zijn, maar het is natuurlijk jammer als je voorstaat. ' De gelijkmaker viel laat, nadat Oranje na de 2-1 leek af te zakken. Eén duidelijke oorzaak wil Gakpo er niet aan verbinden.

'Het is moeilijk om te zeggen wat dan precies het ding is waardoor je hem uiteindelijk tegenkrijgt, in dit geval uit de standaardsituatie. Dat is zonde.

' De grootste discussie ging over de wissels. Met Oranje op voorsprong verdwenen de snelle vleugelspelers, waarna Japan meer ruimte kreeg. Of het hem stoorde dat de creativiteit op de flanken werd weggehaald? Gakpo houdt zich op de vlakte.

'Uiteindelijk gaat alles om het resultaat en we stonden 2-1 voor, dus dat is een logische keuze eigenlijk. ' Ook als wordt aangegeven dat het na die wissels misging, blijft de linksbuiten rustig. 'Dat weet je niet van tevoren. Achteraf is het altijd makkelijk praten, toch?

' Die boodschap herhaalt hij. 'Op dat moment was dit misschien de juiste keuze om deze wissels te doen. Uiteindelijk hebben we hem daardoor niet verloren. Het was een standaardsituatie.

' Toch wil Gakpo het duel niet alleen in mineur afsluiten. Met twee groepswedstrijden voor de boeg zoekt hij naar lichtpunten.

'We gaan de andere twee wedstrijden gewoon in om te winnen. Als we deze hadden gewonnen, dan deden we dat precies zo.

' Over het spel zelf: 'Twee goals gemaakt. We hadden goede momenten in de wedstrijd, ook momenten die we gaan analyseren. Maar er zijn genoeg positieve dingen.

' Het meest enthousiast is Gakpo over Summerville, die de 2-1 maakte en meerdere kansen kreeg. 'Geweldig doelpunt. Een belangrijk moment ook, 2-1 voor.

' Over de samenwerking met de buitenspeler is hij lovend. 'Een rustige jongen buiten het veld. Op het veld laat hij zich goed zien en is hij dreigend met acties binnendoor en buitenom. En vandaag een mooie goal.

' Derhalve speelde het Nederlands elftal tegen Japan een spannende openingsmatch, waarbij het leiderschap in de laatste minuten weerstand цензур. Gakpo's comments tonen een gemengd gevoel:teleurstelling over het verloren voordeel, maar ook erkenning van de kwaliteiten van de tegenstander. Hij verdedigt de wissels en benadrukt dat de gelijkspelgoal uit een standaardsituatie viel, niet noodzakelijk een direct gevolg van de veranderingen. Ondanks de teleurstelling blijft hij gericht op de komende wedstrijden en prijst Summerville's prestaties





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