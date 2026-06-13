Nederlands elftal begint training, Egypte zonder sterren op WK-shirt en Kim Seung-gyu voelt zich schuldig

Het Nederlands elftal is begonnen aan de training van vandaag. Alle 26 spelers staan op het veld en dus is ook doelman Bart Verbruggen weer van de partij. Egypte komt dit WK waarschijnlijk in actie met shirts zonder sterren. De Zuid-Koreaanse doelman Kim Seung-gyu kent mooie tijden. Hij heeft een groot aandeel in de 2-1 zege van zijn land op Tsjechië en is recent vader geworden.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws op dag 3 van het WK voetbal 2026. Het Nederlands elftal is begonnen aan de training van vandaag.

Alle 26 spelers staan op het veld en dus is ook doelman Bart Verbruggen weer van de partij. Hij kampt sinds de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan met een gekneusde heup. Verbruggen moest een paar trainingen overslaan, maar hij keerde vrijdag weer terug op het veld. Egypte komt dit WK waarschijnlijk in actie met shirts zonder sterren.

Media uit het land melden dat de FIFA dit geëist heeft. Ook mag er geen gouden bedrukking te zien zijn. Op het shirt van Egypte staan normaliter zeven sterren boven het logo van de nationale voetbalbond. Deze sterren staan voor de zeven Afrikaanse titels die het land heeft gewonnen.

Er zijn meerdere landen die een of meerdere sterren op de borst hebben staan. Alleen staat dat bij hen voor het aantal gewonnen wereldtitels. De Zuid-Koreaanse doelman Kim Seung-gyu kent mooie tijden. Met enkele fraaie reddingen had hij een groot aandeel in de 2-1 zege van zijn land op Tsjechië en ook is hij recent vader geworden.

Hij kon niet bij de geboorte aanwezig zijn door zijn verblijf in de Verenigde Staten en dus heeft hij zijn dochter alleen nog maar op de telefoon gezien. Kim wil ongetwijfeld lang in het toernooi blijven, maar hij zal tegelijkertijd ook uitkijken naar zijn terugkeer thuis. Terwijl hij het WK speelt, voelt hij zich schuldig tegenover zijn vrouw en dochter. Hij wil graag een goed resultaat behalen en daarna terugkeren naar Korea met een mooi cadeau voor hen.

Hij heeft dit al bewezen door de beste manier om dit te doen. Kim werd genoemd als Speler van de Match in Zuid-Korea's openingswedstrijd van 2-1 tegen de Tsjechen na een reeks van cruciale reddingen in de slotfase. Een krachtig herinnering aan de offeren die sommige spelers maken om hun land te vertegenwoordigen. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver moet door een blessure een streep zetten door zijn eerste optreden op dit WK.

Hij zou in de nacht van zondag op maandag het duel tussen Ivoorkust en Ecuador leiden. De FIFA heeft de Fransman Francois Letexier aangesteld als vervanger van Oliver, van wie wordt verwacht dat hij niet al te lang uit de roulatie is. En dus zien we Oliver later dit toernooi waarschijnlijk gewoon in actie.

De Ghanese regering heeft in een verklaring laten weten het totaal niet eens te zijn met de beslissing van Canada om international Thomas Partey geen visum te verlenen. Daardoor mist de middenvelder het openingsduel met Panama van donderdagnacht.

"We hebben ernstige bezwaren tegen de autoritaire en uiterst oneerlijke beslissing van Canada om de visumaanvraag van Partey, een Ghanees staatsburger en belangrijk lid van het nationale team, af te wijzen. De beslissing is gebaseerd op een lopende strafzaak in het Verenigd Koninkrijk, die nog niet tot een veroordeling of uitspraak heeft geleid", aldus de Ghanese autoriteiten. Waarschijnlijk komt het besluit om Partey geen visum te verlenen voort uit een strafzaak tegen de speler in Engeland.

Hij werd in juli 2025 in Londen aangeklaagd voor zeven gevallen van verkrachting en een aanranding. De voormalig middenvelder van Arsenal heeft altijd ontkend. Volgens The Athletic heeft de Engelse ploeg de gestolen kleding en ballen weer terug. Deze werden afgelopen week ontvreemd uit een busje bij het basiskamp in Kansas City, de stad waar ook het Nederlands elftal verblijft.

Ronald Koeman junior vindt dat hij als vierde keeper naar het WK had gemoeten met het Nederlands elftal. De zoon van bondscoach Ronald Koeman kende een uitstekend seizoen bij Telstar en denkt dat hij van meerwaarde had kunnen zijn in de Verenigde Staten. De laatste keer dat Schotland aanwezig was bij een WK was in 1998 in Frankrijk. Toevallig zaten de Schotten toen in een groep met Brazilië en Marokko.

Net als nu. Tussen 1994 en 2002 haalden de Brazilianen telkens de WK-finale en won er twee. Sindsdien struikelt de voetbalgrootmacht meestal in de kwartfinales. Alleen bij het WK in eigen land in 2014 bereikte Brazilië de halve eindstrijd, maar die hadden ze liever niet gespeeld als ze wisten wat de uitkomst zou zijn (7-1 tegen Duitsland).

Dan koestert Marokko heel wat warmere gevoelens aan een verloren halve finale





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