Nederlanders in Wenen voor Eurovisie Songfestival ondanks deelname van Israël

Two passionate Dutch fans, Chris Visser and Paul Tol, decided to travel to Austria for the Eurovisiesongfestival, despite their country's absence. They are also the creators of a podcast dedicated to the event. Despite the boycott of the festival by the Dutch broadcaster, they still managed to attend and enjoy the festivities.

Terwijl Nederland dit jaar ontbreekt op het Eurovisie Songfestival, lopen er in Wenen toch twee fanatieke Nederlanders rond: de Volendammers Chris Visser en Paul Tol.

Als songfestivalfans én makers van een podcast over het evenement besloten ze ondanks alles toch af te reizen naar Oostenrijk.

"Mensen vragen hier echt: huh, wat doen jullie hier dan? ", zegt Chris. Dinsdagavond begon de zeventigste editie van het Eurovisiesongfestival in Wenen. Nederland behoort dit jaar tot een van de vijf landen die niet deelnemen, omdat omroep AVROTROS het festival boycot vanwege de deelname van Israël.

Dat betekent echter niet dat er helemaal geen Nederlanders te bekennen zijn in de Oostenrijkse hoofdstad. Volendammers Chris Visser en Paul Tol zijn grote songfestival-fans en zijn de hele week in Wenen te vinden. Hun liefde voor de internationale liedjescompetitie is zelfs zo groot dat ze er sinds vorig jaar een podcast over maken. In het centrum van Wenen kan je er volgens het duo niet omheen dat het evenement in volle gang is.

"Op het vliegveld was er weinig van te merken, maar in het centrum van de stad merk je wel echt dat je in de Eurovisiebubbel terechtkomt. Overal hangen banners en versieringen, en cafés doen mee in de sfeer. Sommige cafés representeren zelfs een bepaald land.

" Toch voelen Chris en Paul zich als Nederlanders dit jaar anders dan normaal. Als Nederland meedoet, loopt iedereen in het oranje rond, maar nu zijn Nederlanders hier toch een soort undercover. Je gaat niet met een Nederlandse vlag rondlopen. De Nederlanders die er zijn komen hier echt voor de acts.

Dat de Volendammers alsnog naar Wenen zijn afgereisd, levert wel wat opvallende reacties op. Een Oostenrijkse barman ving op dat ze Nederlands praatten en reageerde gelijk verbaasd. Hij zei: Huh, maar jullie doen toch niet mee? Dat horen we vaker.

Niet vijandelijk, maar mensen vragen zich wel af waarom we er toch zijn. Volgens het duo zijn er wel degelijk Nederlandse fans aanwezig, al zijn het er aanzienlijk minder dan normaal. Je merkt echt een verschil met voorgaande jaren. Vorig jaar kwam je constant Nederlanders tegen, nu klampen Nederlanders zich bijna aan je vast als ze je horen praten.

Toch staat Nederland volgens hen nog altijd hoog in de lijst van landen waarvan veel fans een ticket hebben gekocht. We hopen donderdag tijdens een bijeenkomst van OGAE NL, dé Songfestivalclub van Nederland, nog meer Nederlandse fans te ontmoeten. We zijn benieuwd naar hun verhaal: wat brengt je dan toch hier? De twee Volendammers zijn niet alleen in Wenen als fans, maar ook als makers van hun eigen songfestivalpodcast.

Het idee ontstond bij Paul: Ik had een droom dat Chris en ik samen een podcast over het festival maakten. De volgende ochtend heb ik gelijk Chris ge-appt, en die was enthousiast. Hun doel: een jonger publiek enthousiast maken voor het evenement. De podcast slaat tot nu toe goed aan. Na onze pilot kregen we meteen veel positieve reacties





Wenen op scherp voor beladen jubileum Eurovisie SongfestivalHet wegblijven van vijf landen vanwege de deelname van Israël kan op weinig begrip rekenen in de fanzone. De autoriteiten zijn alert op onrust.

Gedwongen keuze: Eurovisie Songfestival staat onder vuur door Israëlische deelnameHet Eurovisie Songfestival 2024 staat onder vuur vanwege de deelname van Israël.

Eurovisie Songfestival van start: met Israël maar zonder NederlandDe 70ste editie van het liedjesfestijn in Wenen is een van de meest gepolariseerde in zijn geschiedenis.

Marcel heeft ruim 1000 platen van Eurovisie Songfestival in huis: 'Het staat nogal vol'Waterloo, Arcade, Making Your Mind Up of Poupée de cire, poupée de son.

