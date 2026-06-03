Nederlanders die voor Real Madrid speelden

John Metgod, Clarence Seedorf, Ruud van Nistelrooij, Royston Drenthe, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar en Rafael van der Vaart zijn enkele van de Nederlandse spelers die voor Real Madrid hebben gespeeld. Zij hebben wisselende successen gehad in Spanje.

De eerste Nederlander die uitkwam voor Real Madrid was John Metgod, die in het midden van 1982 naar de Spaanse hoofdstad verhuisde. Hij kwam over van AZ en speelde 85 duels in het eerste van Real.

Clarence Seedorf is de Nederlander met de meeste wedstrijden voor Real Madrid. Hij kwam in 1996 over van Sampdoria en kwam tot 159 duels. Ruud van Nistelrooij was de Nederlander met de meeste doelpunten voor Real Madrid. De in 2006 van Manchester United overgekomen spits was goed voor 64 goals in 96 duels.

Vervolgens ging Real Madrid op de Nederlandse tour, met op het hoogtepunt zes van onze landgenoten in de selectie. Naast Van Nistelrooij kwamen ook Royston Drenthe, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar en Rafael van der Vaart naar Madrid. Zij beleefden wisselende successen in Spanje. In 2011 was iedereen alweer vertrokken.

Vijftien jaar later kan Dumfries de volgende Nederlander worden. Hij wordt dan ploeggenoot van Dean Huijsen, die wel in Nederland is geboren, maar inmiddels Spanjaard is





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