Nederlanders Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe klaar voor duel met Japan op WK

Feyenoorders Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe zijn erg opgewonden voor de ontmoeting tussen de selectie van Ronald Koeman en Japan op het WK. Ze verwachten een lastige wedstrijd tegen Japan en zijn gemotiveerd om te winnen.

Feyenoorders Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe kijken ontzettend uit naar de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Japan op het WK. Op 14 juni kruisen Oranje en de selectie van Ronald Koeman in het toernooi van eind tuk uit tegen Japan .

Feyenoorders Ueda en Watanabe maken onderdeel uit van de selectie van de Japanse voetbalbond (JFA). Het is een speciale wedstrijd, omdat ik zelf in Nederland speel. Voor mijzelf bijzonder, maar ook voor het team omdat het de eerste wedstrijd in de poule is, vertelt Ueda, de topscorer van de Eredivisie, in gesprek met de. Dus we moeten gewoon winnen, voegt hij daarna met een lach toe.

Eerst Nederland verslaan, haakt zijn collega Watanabe in. De verdediger durft zelfs al te dromen van veel meer dan alleen de winst op Oranje. Als we wereldkampioen worden, zouden we geschiedenis kunnen schrijven. Maar eerst Nederland verslaan, benadrukt Watanabe





