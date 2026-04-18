Nederland zakt op geluksranglijst: Jongeren kampen met toenemende ongelukkigheid

Het World Happiness Rapport toont een daling voor Nederland, met name jongeren ervaren minder geluk door invloeden van sociale media en onzekerheid over de toekomst.

Nederland daalt op de wereldranglijst van gelukkigste landen, met name jongeren voelen zich steeds ongelukkiger. Het World Happiness Rapport toont aan dat Nederland is gezakt van de vijfde naar de zevende positie. Universitair docent Mariken van der Velden wijst sociale media aan als een belangrijke factor. 'Sociale media hebben een enorme invloed op hoe jongeren naar hun eigen leven kijken', verklaart ze.

De constante stroom van beelden op sociale media komt veel heftiger binnen dan andere informatie, wat de mentale gezondheid kan schaden. Jongeren worden geconfronteerd met beelden van leeftijdsgenoten en influencers die een ogenschijnlijk perfect leven leiden, wat leidt tot een gevoel van tekortkoming en onzekerheid over hun eigen levensstandaard en toekomst. Deze onzekerheid strekt zich uit tot diverse levensgebieden. Econoom Hans Stegeman benadrukt de zorgen over de arbeidsmarkt en woningmarkt, die ertoe leiden dat jongeren belangrijke levensfasen zoals het stichten van een gezin uitstellen. De opkomst van kunstmatige intelligentie en de daaruit voortvloeiende automatisering van werk versterken deze onzekerheid over toekomstige baankansen onder studenten, aldus Van der Velden. Stegeman voegt toe dat onderzoek aantoont dat minder ongelijkheid leidt tot meer geluk. Landen als Noorwegen, Denemarken, Finland en Zweden, die bekend staan om hun sociale stelsels, goed onderwijs en lage ongelijkheid, staan daarom consequent hoog in de ranglijsten. Het gevoel van onzekerheid bij jongeren, en trouwens ook bij volwassenen, is volgens Van der Velden begrijpelijk gezien de veranderende maatschappelijke omstandigheden. Het idee van algehele veiligheid en onbegrensde mogelijkheden is vervaagd, wat een significante impact heeft. Daarnaast wordt de negatieve impact van wereldwijde gebeurtenissen uitvergroot door de media, wat eveneens bijdraagt aan een verhoogd gevoel van zorg. Hoewel geluk een subjectieve ervaring is en moeilijk te meten, biedt het World Happiness Rapport inzicht in de staat van de samenleving en de inrichting van de economie. Stegeman signaleert dat de huidige woningnood en krapte op de arbeidsmarkt jonge mensen belemmeren in het verkrijgen van stabiliteit door middel van een baan, huwelijk en gezin. Dit fenomeen, dat niet beperkt is tot Nederland maar ook in andere Europese landen zichtbaar is, baart Stegeman zorgen omdat de huidige economische situatie de basis vormt voor toekomstige welvaart. Het onderzoek onderstreept bovendien dat geld niet de primaire bron van geluk is, maar eerder stabiliteit en het gevoel van controle over het eigen leven





