Nederland worstelt met ongekende golf van natuurbranden, Europese hulp ingeroepen

Na de grote brand bij 't Harde zijn er op meerdere plaatsen in Nederland nieuwe natuurbranden ontstaan. De brandweer is overbelast en heeft om Europese hulp gevraagd. Veel branden woeden op militaire oefenterreinen.

Nederland kampt met een ongekende golf van natuurbranden, die vandaag verder escaleerden na de grote brand op het militaire oefenterrein bij 't Harde gisteren. Op minstens zes verschillende locaties in het land zijn branden ontstaan, waarbij de brandweer te kampen heeft met uitputting van middelen.

Deze situatie heeft geleid tot een unieke stap: Nederland heeft officieel om assistentie gevraagd van Europese brandweerdiensten. Een aanzienlijk aantal van deze branden woedde opnieuw op militaire oefenterreinen, een verontrustende overeenkomst met de branden die gisteren in Assen en 't Harde uitbraken. De brand bij 't Harde is nog steeds niet volledig onder controle, met aanhoudende brandhaarden die nog tot diep in de nacht nablussen vereisen.

De brand op de Oirschotse Heide, die aan het begin van de middag ontstond, brak uit in een oefengebied van Defensie nabij een kazerne. Getuigen suggereren dat de oorzaak mogelijk te wijten is aan activiteiten van een Chinook-helikopter, maar Defensie heeft aangegeven de precieze oorzaak nog te onderzoeken. Aanvankelijk omvatte de brand een gebied van 500 bij 500 meter, maar de uitbreiding vertraagde aan het begin van de avond, waarna de brand uren later onder controle werd gebracht.

Een andere significante brand woedde bij Weert, in de Weerter- en Budelerbergen, waar een gebied van ongeveer 500.000 vierkante meter in lichterlaaie stond. De verspreiding van het vuur via de boomtoppen maakte de bestrijding complex. Belgische brandweerlieden boden cruciale hulp bij het blussen. De brand had gevolgen voor de omgeving, waardoor Kempen Airport en het asielzoekerscentrum Budel tijdelijk ontruimd moesten worden.

Gelukkig konden de bewoners van het asielzoekerscentrum aan het begin van de avond terugkeren en was de brand later die avond onder controle. Naar schatting is ongeveer 70 hectare aan natuur in de as gelegd. Ook in de Amsterdamse Waterleidingduinen brak brand uit, de oorzaak hiervan is nog onbekend. De veiligheidsregio meldde aan het eind van de middag dat er nog twee brandweervoertuigen ter plaatse waren om de laatste vlammen te doven.

Verder woedde er kortstondig een natuurbrand in Overloon, Noord-Brabant, in een gebied van 130 bij 300 meter, die relatief snel onder controle was. In de bossen bij Kessel en Helden was er eveneens sprake van brand, die aan het eind van de middag onder controle was, hoewel de bluswerkzaamheden nog doorliepen. In de omgeving van deze brand geldt tot vrijdagochtend een noodverordening, waarbij de burgemeester iedereen oproept het gebied te vermijden.

Uit recente statistieken blijkt dat van de 846 natuurbranden die vorig jaar werden geregistreerd, er 124 op militair terrein ontstonden. Als reactie op de recente branden op oefenterreinen heeft Commandant der Strijdkrachten Eichelsheim aangegeven dat militaire oefeningen voorlopig niet worden gestopt, maar dat er wel extra maatregelen zijn genomen in verband met de aanhoudende droogte. Vanaf vandaag is het verboden om tijdens oefeningen hitte te genereren.

Er wordt tevens onderzocht of de huidige protocollen in de toekomst moeten worden aangepast, gezien de veranderende Nederlandse natuur als gevolg van klimaatverandering





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brand tijdens werkzaamheden in woning, meerdere buren horen harde knallenIn een woning aan de Azijnplaats in Dordrecht heeft dinsdagmiddag een grote brand gewoed. De brand sloeg over naar twee andere panden. Twee mensen kregen veel rook binnen.

Read more »

Omvangrijke brand op militair oefenterrein bij 't HardeEen grote brand is uitgebroken op het Artillerie Schietkamp nabij 't Harde. Er is een NL-alert verstuurd en de A28 is afgesloten. Luchtmacht zet helikopters in om te blussen.

Read more »

Omvangrijke brand op militair oefenterrein bij 't Harde, rook zichtbaar tot in LeidenEen grote brand is uitgebroken op een militair oefenterrein bij 't Harde, in de buurt van Epe. De rook is ver zichtbaar en ruikbaar in een groot deel van het land. Hulpdiensten zijn massaal ingezet.

Read more »

Chinook-helikopters blussen brand op militair oefenterrein 't HardeVier Chinook-transporthelikopters uit Gilze-Rijen zijn ingezet om duizenden liters water te lozen op de brand op het militaire oefenterrein in 't Harde. De inzet is de eerste van dit jaar en onderdeel van een grootschalige brandbestrijdingsoperatie.

Read more »

Dit is wat we nu weten over de brand op het militaire oefenterrein 't HardeEr waren volgens Defensie op het moment dat de brand ontstond verschillende oefeningen bezig, maar of die verband houden met het vuur is nog onduidelijk.

Read more »

Gigantische brand op defensie-oefenterrein bij 't HardeEen grote brand woedde woensdagochtend op een oefenterrein van Defensie bij 't Harde. De rookwolk was tot in Den Haag zichtbaar en leidde tot een NL-Alert in meerdere regio's. Volgens de Veiligheidsregio is het vuur verspreid over 2200 meter, maar het nablussen kan dagen duren. Het gebied is een beschermd natuurgebied en maakt deel uit van Natura-2000. Droogte, wind en lage luchtvochtigheid speelden een rol in de verspreiding van de brand.

Read more »