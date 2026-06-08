Nederland wint oefenwedstrijd tegen Oezbekistan

Het Nederlands elftal wint de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan met 2-1. De wedstrijd was niet zonder tegenslagen, met een rode kaart voor Til en een blessure voor Verbruggen. Maar in de slotfase weet Oranje nog wel de zege binnen te slepen.

Het is klaar. Het was een niet al te beste wedstrijd van het Nederland s elftal met veel tegenslag. Een rode kaart voor Til , een blessure voor Verbruggen , het zat niet mee.

Maar in de slotfase weet Oranje dan toch nog wel de zege binnen te slepen. En zo ontsnapt Nederland toch aan een extra katertje. Gakpo schiet de bal nu in de andere hoek en zo wint Oranje toch nog in deze oefenwedstrijd. En dan krijgt Oranje toch nog een penalty!

Nadat Summerville een kans miste en een hoekschop verkreeg, wordt Van Hecke neergelegd in het strafschopgebied. Het is genoeg voor een tweede strafschop voor het Nederlands elftal. Het is Gakpo die wederom achter de bal gaat staan. En dan was daar ineens toch nog een grote kans voor Oranje.

Uiteindelijk krijgt Reijnders de bal er bij de tweede paal niet in, maar dat had toch wel de 2-1 nog kunnen zijn in de slotfase na het goede terugleggen van Dumfries. En daar is hij dan. Oezbekistan komt in de blessure tijd toch nog op gelijke hoogte. Een bal komt voor de voeten van invaller Igor Sergeev.

Die profiteert van het matig opletten bij Oranje achterin. NED-OEZ | 90+1' Nog vijf minuten. Rood! Dit is wel een hele zware straf voor Til, want met een directe rode kaart mist hij hoogstwaarschijnlijk de eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap tegen Japan.

Dat is nog even afwachten. Het voordeel is: er volgt geen strafschop. Een vrije trap is wat rest voor Oezbekistan. Oei!

Daar gaat Oezbekistan een penalty krijgen, zo lijkt het. Guus Til beroert een hoge bal twee keer met zijn arm, vlakbij het strafschopgebied. En daar gaat de volgende Oranjespeler naar de grond. Tijjani Reijnders heeft ook last, maar hij kan wel door.

Het is een vervelende avond aan het worden voor Oranje. Timber haakte al geblesseerd af en Verbruggen moest zojuist geblesseerd het veld verlaten. Daar komt nog bij kijken dat een hoop kansen vanavond werden gemist. Dat is jammer voor Brian Brobbey.

Hij staat net in het veld en zorgt voor de 2-0, maar de treffer gaat niet door. De spits staat buitenspel als hij wordt aangespeeld en dus blijft de 1-0 op het scorebord staan. Verbruggen gaat geblesseerd van het veld. Mark Flekken vervangt hem.

Zo blijft de vraag wie de tweede keeper is, want in de vorige wedstrijd kwam Robin Roefs in de ploeg. Het ziet er niet goed uit voor Verbruggen. Hij heeft last van zijn heup en gaat naar de grond. De dokter moet er opnieuw bij komen.

Oei! Daar had Summerville dé kans om zijn eerste doelpunt te maken voor Oranje. Gakpo heeft een uitstekende voorzet in huis, maar de rechtsbuiten krijgt de bal niet goed op zijn voet. Malen geeft de bal mee aan Gakpo en de Eindhovenaar haalt eens uit.

Maar de bal gaat over het doel. Daar had hij wel meer uit mogen halen. Bart Verbruggen schreeuwt het uit als hij een hoge bal vangt en daarna op de grond terechtkomt. De dokter zit vervolgens aan de knie van Verbruggen.

Kan de eerste keeper de wedstrijd vervolgen? Het zou wel heel vervelend zijn als Oranje in een oefenwedstrijd zijn eerste doelman kwijtraakt. Net als tegen Algerije laat Summerville zich zien. Nu probeert hij het ook weer met een schot na een korte dribbel, maar dat schot wordt nog net geblokkeerd.

We zijn weer begonnen. Het beeld hapert op televisie nog een beetje, dat proberen we op te lossen. Maar daar hebben de spelers uiteraard geen last van, laten we hopen dat zij zonder haperingen door deze tweede helft gaan komen. Rust!

Oranje gaat de gym opzoeken voor voor de theepauze. Het Nederlands elftal heeft een voorsprong te pakken, maar er hadden wel meer doelpunten kunnen vallen. Het is nog niet de wedstrijd van Malen. De aanvaller krijgt de bal van Summerville en moet eigenlijk de 2-0 tegen de touwen schieten, maar de spits heeft te veel tijd nodig.

Hij wordt dan neergelegd in het strafschopgebied, zo lijkt het, maar het is niet genoeg voor een penalty, zegt de Amerikaanse scheidsrechter. Oezbekistan laat in de eerste helft nog weinig zien. De ploeg is nog niet in de buurt geweest van het doel van Verbruggen. Het is vooralsnog alleen veel tegenhouden met alle middelen die ze hebben.

Gakpo doet het! Het is zijn twintigste goal in zijn vijftigste interland voor Oranje. Doelman Yusupov pakt de bal nog bijna, maar de strafschop van Gakpo is net hard genoeg. Vier van de laatste vijf Oranje-doelpunten van Gakpo werden gemaakt vanaf de stip.

Slechts vier spelers hebben in het verleden meer doelpunten vanaf 11 meter gemaakt in Oranje dan de voormalig PSV'er. Een penalty voor het Nederlands elftal. Summerville neemt een steekpass van Dumfries keurig aan en wil dan naar het doel, maar dan wordt hij onderuit geschoffeld. Weer een mogelijkheid voor Tijjani Reijnders.

De middenvelder haalt nu van een meter of twintig eens uit, maar het schot zorgt amper voor gevaar. De wedstrijd speelt zich wel af in een troosteloze ambiance. Zonder supporters, zonder rumoer moet Oranje vandaag de motivatie echt uit zichzelf halen. En daar is de derde kans van de wedstrij





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