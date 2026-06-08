Nederland wint moeizam van Oezbekistan in chaotische WK-oefenwedstrijd

Het Nederlands elftal comes away with a 2-1 victory over Uzbekistan in a turbulent warm-up match, marked by a red card, injuries and missed chances. Despite the win, concerns grow about the team's readiness for the World Cup.

Het Nederland s elftal heeft een befaamde oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan , waarbij het uiteindelijk met 2-1 won ondanks veel tegenslag. De wedstrijd werd getekend door een rode kaart voor Guus Til , een blessure bij doelman Maarten Vandendorpen en veel gemiste kansen.

Cody Gakpo scoorde beide doelpunten voor Nederland, waarvan de tweede via een strafschop. Oezbekistan wist in de blessuretijd nog uit te gelijk door een doelpunt van invaller Igor Sergeev. Bondscoach Ronald Koeman uitte zijn zorg over de omsettachtigheid van de gecreëerde kansen. Verder werd de blessure van Jurriën Timber benoemd, die waarschijnlijk het WK zal missen.

Virgil van Dijk ging in op de mogelijke opvolging van Timber in de centrale verdediging en bleef wijzen op zijn voorkeur voor de linkerkant. Gakpo benadrukte het belang van het vinden van de scherpte vóór het WK, ondanks de onovertuigende resultaten in de voorbereidingsduels. Platini daagt Infantino voor de rechter wegens vermeen tegenwerking in 2015





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