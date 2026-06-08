Nederland wint moeizaam van Oezbekistan in laatste WK-test, veel blessures en rode kaart

Het Nederlands elftal heeft met veel problemen de laatste test voor hetWK afgerond. Tegen Oezbekistan won Oranje na vele gemiste kansen uiteindelijk met 2-1 door een late strafschop van Cody Gakpo. De voorbereiding werd getekend door de blessure van Jurriën Timber, de verwonding van keeper Bart Verbruggen en een rode kaart voor Guus Til, waardoor de squad voor het WK verder mag samengesteld worden.

Het Nederlands elftal heeft de laatste test voor het WK allerminst goed doorstaan. Tegen Oezbekistan won Oranje moeizaam met 2-1 door een late strafschop van Cody Gakpo, op een dag die op meerdere vlakken allesbehalve voorspoedig verliep.

Met de skyline van New York op de achtergrond, een stralend zonnetje en zonder publiek waren de omstandigheden op Randall's Island, Manhattan, niet opwindend, maar er gebeurde genoeg om over na te praten. Dat begon al vooraf met het nieuws dat Jurriën Timber het WK mist. In de tweede helft viel doelman Bart Verbruggen vervolgens geblesseerd uit. De keeper van Brighton & Hove Albion kwam na een luchtduel verkeerd terecht.

Met Denzel Dumfries terug van zijn schorsing koos Koeman zoals aangekondigd voor een opstelling die zondag tegen Japan ook grotendeels aan de aftrap zal staan bij de start van het WK. Verder waren er vooraf twee vraagtekens bij de opstelling. De eerste was of Timber kon starten en het antwoord was niet zomaar 'nee'. De verdediger van Arsenal moet zelfs het WK missen.

Jan Paul van Hecke stond mede daarom weer naast Virgil van Dijk in het centrum van de verdediging. De tweede vraag was of Donyell Malen weer een kans kreeg als centrumspits en het antwoord op die vraag was 'ja'. Memphis Depay begon evenals tegen Algerije op de bank. En evenals woensdag toonde Malen voor het doel niet zijn AS Roma-vorm.

Na een voorzet van Cody Gakpo liet Malen een goede kans liggen. Zijn inzet ging naast. Oezbekistan was niet zomaar gekozen als laatste oefentegenstander, de Aziaten spelen evenals Japan in een 3-4-2-1-systeem en volgens het plan van Koeman moet Oranje dat met vijf verdedigers opvangen. Frenkie de Jong kreeg de opdracht om zich als vijfde verdediger te laten inzakken en de middenvelder van FC Barcelona nam die opdracht zichtbaar serieus.

Al in de eerste minuut liet De Jong zich centraal achterin zien. Evenals tegen Algerije begon Oranje goed aan de wedstrijd. Malen stuurde Crysencio Summerville diep, maar de buitenspeler van West Ham United speelde de bal te ver voor zich uit. Daarna volgde die grote kans voor Malen en na een indraaiende pass van Gakpo, legde Dumfries de bal op een presenteerblaadje voor Tijjani Reijnders, die over kopte.

Ook Ryan Gravenberch had zijn vizier bij een schot van afstand niet op scherp staan. De combinatie Dumfries-Summerville werkte op rechts en vormde de inleiding voor de 1-0. Dumfries had een splijtende pass in huis, Summerville was los en werd door een snoeiharde overtreding op de enkel gevloerd door Jakhongir Urozov. Het leverde Oranje een strafschop op.

Summerville kon gelukkig door en Gakpo ging achter de bal staan. De linksbuiten van Liverpool schoot de strafschop niet overtuigend, maar wel binnen via keeper Utkir Yusupov. Op slag van rust werd ook Malen geraakt door een Oezbeekse verdediger, maar dit keer wees arbiter Alyssa Pennington niet naar de stip. Het was op aangeven van Summerville weer een flinke kans voor Malen en weer geen goal.

Ook in de tweede helft bleef het Nederlands elftal kansen creëren zonder te scoren. Virgil van Dijk kopte naast uit een corner, Gakpo schoot over en Summerville raakte de bal na een voorzet van Gakpo verkeerd. Uitgerekend de vervanger van Malen, Brian Brobbey, vond koud in het veld wel het net. De spits van Sunderland draaide goed weg en scoorde, maar de goal werd afgekeurd van buitenspel.

Met Mark Flekken voor Verbruggen ging Oranje de eindfase van de wedstrijd in. Woensdag tegen Algerije was Robin Roefs halverwege nog de vervanger van Verbruggen. Daarmee was het leed nog niet geleden. Invaller Guus Til kreeg in de slotfase een directe rode kaart en moet vrezen voor een schorsing bij de start van het WK.

En in blessuretijd viel tot overmaat van ramp de 1-1. Igor Sergeev profiteerde van onoplettendheid in de Nederlandse defensie. Daarna kwam het toch nog nipt goed. Laatste test Oranje voor WK: tandem Dumfries-Summerville zoekt juiste cadan





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