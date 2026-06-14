Nederland vs. Japan: Teleurstelling maar ook trots na 2-1 nederlaag in vriendschappelijke onderlinge wedstrijd

Bondscoach Ronald Koeman reageert na de 2-1 nederlaag van Oranje tegen Japan. Hoewel het Netherlands twee keer een voorsprong weggegeven had, prees hij de kwaliteiten van het Japanse elftal en vond hij dat zijn ploeg alles had gegeven. Koeman legde zijn wisselkeuzes uit en analyseerde de verdedigingsfouten.

Nederland heeft zondagavond een vriendschappelijke onderlinge wedstrijd tegen Japan verloren, maar het voelde als een nederlaag met een glimlach vanwege de prettige spelwijze van Oranje.

De wedstrijd eindigde in een 2-1 nederlaag, nadat Japan in de slotfase via een corner nog de gelijkspeelden maakte. Bondscoach Ronald Koeman was na aflopen teleurgesteld dat zijn ploeg opnieuw een voorsprong gaf, maar hij gaf ook toe dat het topwedstrijd was geweest waar beide ploegen hun资格iteiten toonden. Hij vond dat zijn elftal veel goede momenten had gehad, maar dat Japan zeker niet onterecht had gepuncheerd.

Het Japanse elftal摄像机de hoge drukzet die ze kenmerkt, maar in de eerste helft kozen ze ervoor om wat terug te trekken. Dat maakte het voor Nederland moeilijker om door te dringen, omdat de ruimte schaars was. Koeman wees erop dat hij met zijn aanval, met name Donyell Malen als spits, had gerekend op diepgang, maar dat die aanvankelijk ontbrak. Na de rust kwam Oranje beter op stance en nam via Crysencio Summerville de leiding.

Echter, in de slotfase moest Koeman zijn snelste spelers wisselen vanwege vermoeidheid en verwachting dat Japan zou opkomen. Zijn wissels hadden strategische redenen: Memphis Depay werd ingebracht voor balvastheid en Nathan Aké voor verdedigingssterkte. Desondanks kreeg Japan nog een corner en de kopbal van Koki Ogawa werd zo ongelukkig geraakt dat het de tweede doelpunt werd.

Koeman bekritiseerde de verdedigingsopstelling bij die corner: met drie of vier man om de bal heen, maar geen blokkade of agressie om de bal van de beenen van de keeper te houden. Hij gaf aan dat je niet alles kan voorkomen, maar dat de ploeg wel had moeten presteren op het cruciale moment. Ondanks het verlies, prees Koeman de整体 Leistung: "Onderschat Japan niet. Je moet je momenten afwachten, dat hebben we goed gedaan.

Als je twee keer voorstaat, wil je de wedstrijd winnen, maar ik heb een elftal gezien dat alles heeft gegeven en bij momenten ook goed heeft gespeeld. Want Japan is gewoon een geweldig elftal. Dan moet je ook een beetje geluk hebben.

" De Nederlanders kunnen trots zijn op hun prestaties, maar moeten wel werken aan het weggeven van voorsprongen en de cornerverdediging. De volgende uitdaging staat gepland tegen een andere sterke tegenstander, waarbij de lessen uit deze wedstrijd zeker mee zullen worden genomen





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