Nederland verneemt asielzoekers nog steeds geen plek voor buiten zitten

De situatie bij het aanmeldcentrum Ter Apel in Noord-Nederland is nog steeds nijpend. Aannemers van het Rode Kruis delen elke dag maaltijden uit aan asielzoekers op het terrein, maar geen ruimte voor kamperen of slapen. Gisteren meldde het Drentse dorp Gieten zich om honderd asielzoekers op te vangen. Volgens het COA zijn er op andere opvanglocaties in het land te weinig plekken om bewoners uit Ter Apel onder te brengen.

Voor enkele tientallen asielzoekers die buiten wachten bij het aanmeldcentrum Ter Apel is nog altijd geen plek gevonden om te slapen. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis tegen de NOS.

Medewerkers van het Rode Kruis hebben iets voor 19.00 uur een warme maaltijd uitgedeeld aan zestig tot zeventig asielzoekers die buiten wachten. Er wordt naarstig gezocht door verschillende partijen waar zij vannacht terechtkunnen. Gisteren schoot het Drentse dorp Gieten te hulp en ving voor één nacht ruim honderd asielzoekers op. Vanochtend sprak een woordvoerder van het Rode Kruis nog de hoop uit dat er voor het einde van de middag iets geregeld zou zijn.

'Er moet vóór het lange pinksterweekend een oplossing komen die langer duurt dan één nacht.





