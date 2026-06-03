Nederland verliest verrassend van Algerije in laatste WK-oefenduel

Het Nederlands elftal onderging een onverwachte nederlaag tegen Algerije in De Kuip, met een winnende goal van Anis Hadj Moussa in de 86ste minuut. Deze tease was de eerste verliespartij van Oranje sinds oktober 2024 en stapte de ploeg met een kater naar Amerika voor de laatste voorbereiding op het WK.

Anis Hadj Moussa heeft het Nederland s elftal in de uitzwaaiwedstrijd voor het WK een pijnlijke nederlaag bezorgd in De Kuip tegen Algerije . De ingevallen Feyenoorder schoot in de 86ste minuut prachtig binnen: 0-1.

Het betekende de eerste nederlaag van het Nederlands elftal sinds het verlies tegen Duitsland in oktober 2024 in de Nations League (1-0). Met een kater stapt de selectie van Oranje morgenmiddag op het vliegtuig richting Amerika. Daar wacht op 8 juni in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, de laatste test voor het WK. Op 14 juni is Japan de eerste tegenstander op het eindtoernooi





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