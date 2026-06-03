Nederland verliest van Algerije in WK-uitzending dankzij late goal Hadj Moussa

Het Nederlands elftal onderging een verrassende nederlaag tegen Algerije in de laatste WK-oefenwedstrijd. Anis Hadj Moussa scoorde de winnende goal in de 86ste minuut, wat leidt tot een nederlaag voor Oranje voor het eerst in meer dan een half jaar. Bondscoach Ronald Koeman testte verschillende spelers, maar de pogingen van debutant Summerville en anderen leverden geen Goals op. De nederlaag past in een reeks van onzekerheden voor het WK, waaronder critiek op de keuze van Memphis Depay en de verdediging.

Anis Hadj Moussa heeft het Nederland s elftal in de uitzwaaiwedstrijd voor het WK een pijnlijke nederlaag bezorgd in De Kuip tegen Algerije . De ingevallen Feyenoorder schoot in de 86ste minuut prachtig binnen: 0-1.

Het betekende de eerste nederlaag van het Nederlands elftal sinds het verlies tegen Duitsland in oktober 2024 in de Nations League (1-0). Met een nederlaag stapt de selectie van Oranje morgenmiddag op het vliegveld richting Amerika. Daar wacht op 8 juni nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, de laatste test voor het WK. Op 14 juni is Japan de eerste tegenstander op het WK.

In een uitverkochte en sfeervolle Kuip koos bondscoach Ronald Koeman voor een opstelling die in de lijn der verwachting lag en ook grotendeels op het WK te verwachten is. Debutant Crysencio Summerville begon als rechtsbuiten. In plaats van de geschorste Denzel Dumfries kreeg Mats Wieffer na een jaar afwezigheid in Oranje een kans als rechtsback. Ook dat was een primeur, want bij zijn vorige interlands was Wieffer nog middenvelder.

Centraal voorin stond de man in vorm, Donyell Malen, en dat betekende dat de topscorer aller tijden van Oranje, Memphis Depay, genoegen moest nemen met een plaats op de bank. Bij een frisse start van Oranje was Summerville de opvallendste speler van Oranje en stond hij aan de basis van de eerste kans. Hij bood zich goed aan, kreeg de bal van Jan Paul van Hecke en speelde door naar Tijjani Reijnders.

Even later eindigde een passje van Cody Gakpo bij Summerville en gaf de rechtsbuiten van Oranje direct voor. Reijnders stond voor het doel om binnen te tikken, maar de goal ging vanwege buitenspel van Summerville niet door. En weer even later bood Summerville Malen weer een kans, de grootste voor rust. Malen raakte de bal echter verkeerd en schot naast.

Summerville bleef gaan en stuurde ook Reijnders nog een keer weg, maar Reijnders vond keeper Luca Zidane op zijn weg, terwijl voorgeven op Gakpo de betere optie was. Daarna werd het in de stromende regen slordiger, leverde ook Summerville de bal een paar keer in en werden de Algerijnen gevaarlijker. Zo voorkwam Micky van de Ven met een scherpe sliding een doelpoging van Mohamed Amoura. Na rust werd er flink gewisseld.

De debuterende keeper Robin Roefs, Justin Kluivert, Jorrel Hato, Nathan Aké en Depay kwamen in de ploeg voor Bart Verbruggen, Summerville, Virgil van Dijk, Van de Ven en Gakpo. Het betekende dat Depay de plek centraal voorin van Malen overnam en dat laatstgenoemde verhuisde naar de rechterkant. Ook vanaf die plek liet de ongelukkige Malen een kans liggen. Hij schoot voorlangs.

Van de invallers maakte de net van een knieblessure herstelde Kluivert een goede indruk. De aanvallende middenvelder zag een hard schot fraai gekeerd worden door de uitblinkende Zidane, zoon van de Franse legende. Bij Algerije stond Ramiz Zerrouki (afgelopen seizoen door FC Twente gehuurd van Feyenoord) in de basis, maar na rust bleef hij in de kleedkamer. Feyenoorder Anis Hadj Moussa viel in de tweede helft in.

Het wisselen bij Oranje ging gewoon door, zelfs niet-WK-ganger Lutsharel Geertruida kwam erin, en uiteindelijk was Van Hecke de elfde en laatste die naar de kant ging. Het gewissel kwam het spel niet ten goede en vlak voor tijd zorgde Hadj Moussa voor een Oranje-kater en voor dolle vreugde bij de talloze Algerijnse fans in Rotterdam





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