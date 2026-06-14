Nederland start goed op WK, maar Koeman is niet helemaal tevreden

Nederland begon goed op het WK met een gelijkspel tegen Japan, maar bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden. Hij vond het een topwedstrijd en zag dat Japan net wat anders speelde dan in andere wedstrijden. Hij baalde echter van de tegendoelpunten en de manier waarop Oranje de kansen aanpakte.

Nederland start goed op WK, maar bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de gelijkspel tegen Japan . De bondscoach vond het een topwedstrijd en zag dat Japan net wat anders speelde dan in andere wedstrijden.

Hij baalde echter van de tegendoelpunten en de manier waarop Oranje de kansen aanpakte. Koeman vond dat het team te veel aangaf op de verdediging en niet genoeg op de aanval. Hij zag ook dat Japan een sterke ploeg is en dat het resultaat het allerbelangrijkste is. Koeman kan ermee leven en ziet genoeg dingen om van te leren





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