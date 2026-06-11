Nederland speelt WK-duel in Jerry World

Nederland speelt zondag 14 juni om 22.00 uur tegen Japan in het AT&T Stadium, door de FIFA speciaal voor dit toernooi omgetoverd in het Dallas Stadium. Het stadion is de thuisbasis van American Football-team de Dallas Cowboys en heeft een capaciteit van 80.000 zitplekken.

Nederland speelt zondag 14 juni om 22.00 uur tegen Japan in het AT&T Stadium, door de FIFA speciaal voor dit toernooi omgetoverd in het Dallas Stadium .

Het onderkomen ligt in Texas en is de thuisbasis van American Football-team de Dallas Cowboys, uitkomend in de NFL. Doorgaans wordt het stadion gebruikt voor American Football, maar bij gelegenheden ook voor concerten, voetbal, basketbal, motorcross, worstelen, rodeo's en nog veel meer. In totaal heeft het Dallas Stadium een capaciteit van 80.000 zitplekken. Met staanplaatsen kan de capaciteit nog flink worden uitgebreid.

Naar verwachting kunnen er tijdens het WK zo'n 94.000 mensen in. Het stadion heeft een inschuifbaar dak en het veld kan worden gedemonteerd. Daarnaast zijn er twee enorme videoschermen die bij de honderd grootste HD-schermen ter wereld horen. De bouw van het stadion begon in 2005 als vervanging van het Texas Stadium.

Aanvankelijk werd de bouw begroot op 559 miljoen euro, maar door een aantal tegenvallers werd het een financieel fiasco. Het stadion kostte uiteindelijk circa een miljard euro, waarmee het een van de duurste sportlocaties ooit gebouwd werd. Het stadion wordt in de volksmond ook wel Jerry World genoemd, vernoemd naar Cowboys-eigenaar Jerry Jones, die extra diep in de buidel moest tasten. Hij werd echter geholpen door de stad Arlington.

De kiezers in de stad keurden immers een verhoging van de gemeentelijke omzetbelasting (0,5 procent), de hotelbelasting (2 procent) en de autoverhuurbelasting (5 procent) goed. Arlington verstrekte op die manier 280 miljoen euro aan obligaties en de NFL verstrekte de Cowboys een extra lening van 150 miljoen euro. Zo kon het ultramoderne stadion alsnog worden gerealiseerd. In het verleden werden er voetbalwedstrijden in bijvoorbeeld de Copa América en de Gold Cup afgewerkt.

In de groepsfase spelen onder meer Nederland, Kroatië, Argentinië en Oostenrijk er duels. Daarnaast vindt een van de twee potjes in de halve finale van het WK plaats in het Dallas Stadium





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