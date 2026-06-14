Nederland speelt eerste WK-wedstrijd, Zwitserland referendum, Amerikaanse president 80e verjaardag, brand bij Scheveningen, Vikingzwaarden in Stadsmuseum Doetinchem

Nederland speelt vandaag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Curaçao doet voor het eerst in de geschiedenis mee aan het WK en speelt tegen Duitsland. In Zwitserland mag de bevolking zich uitspreken over een maximumaantal van 10 miljoen inwoners. De Amerikaanse president Donald Trump wordt vandaag 80 jaar. In Spanje wordt de Grand Prix van Barcelona-Catalonië gereden. In het Zeeuwse Axel is een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke auto-ongeluk van afgelopen week. Een van de weinige Vikingzwaarden die in Nederland zijn gevonden, wordt tentoongesteld in het Stadsmuseum Doetinchem.

Goedemorgen! Nederland speelt vandaag zijn eerste WK-wedstrijd, tegen Japan , en in het Zeeuwse Axel is een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke auto-ongeluk van afgelopen week.

Eerst het weer: vandaag is er een mix van wolken en zon, in het binnenland valt lokaal een enkele bui. Het warmt op naar 16 tot 18 graden bij een matige tot aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Nederland speelt in het Dallas Stadium in Texas de eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. Het elftal van bondscoach Koeman trapt af om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Curaçao doet voor het eerst in de geschiedenis mee aan het WK en speelt om 19.00 uur tegen Duitsland. De wedstrijden zijn live te zien op NPO 1, NPO Start, NOS.nl en in de NOS-app. In het Zeeuwse Axel is vanavond om 19.00 uur een stille tocht voor de slachtoffers van het auto-ongeluk van afgelopen week. Daarbij kwamen drie kinderen en de directeur van een basisschool om het leven.

In Zwitserland mag de bevolking zich vandaag uitspreken over een maximumaantal van 10 miljoen inwoners. Het land houdt daarover een referendum. De Amerikaanse president Donald Trump wordt vandaag 80 jaar. Tegenstanders van de president grijpen zijn verjaardag aan om te demonstreren.

Zo is in New York een 'Concert for the First Amendment', voor de grondrechten. In Spanje wordt de Grand Prix van Barcelona-Catalonië gereden. Max Verstappen start daarbij op de vijfde plaats, George Russell mag starten vanaf plek één. Op het tennistoernooi in Rosmalen staan de finales bij de mannen en de vrouwen op het programma, te volgen op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Het bedrijf staat midden in een woonwijk bij de haven van Scheveningen. De eerste melding over de brand kwam rond 00.45 uur binnen. De brandweer sloopte een deel van het pand om het vuur beter te kunnen bestrijden. Om 04.25 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Een van de weinige Vikingzwaarden die in Nederland zijn gevonden, wordt vanaf vandaag in het Stadsmuseum Doetinchem tentoongesteld. De sabel dateert uit 855 na Christus en werd halverwege de vorige eeuw gevonden in de Oude IJssel





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