Nederland organiseert eerste jaarlijkse vredesconferentie in Den Haag en Koeman maakt WK-selectie bekend

Een overzicht van het nieuws van vandaag: de eerste jaarlijkse internationale veiligheidsconferentie in Den Haag en Leiden, een nieuw advies over meningokokken B-vaccinatie, een reuzentafel in Amsterdam, het WK-voetbal met de selectie van Ronald Koeman, en premier Jetten over geweld bij demonstraties.

Goedemorgen! Het weer vandaag is aangenaam, met flink wat zon en droog weer. De temperatuur varieert van 18 graden in Groningen tot 26 graden in het zuiden.

De noord- tot noordoostenwind waait matig. Het is een mooie dag voor de eerste editie van de Internationale Veiligheidsconferentie in Den Haag en Leiden. Deze conferentie, die jaarlijks moet terugkeren, brengt sprekers uit de politiek, wetenschap, krijgsmacht, bedrijfsleven en ngo's samen. Vandaag wordt het Vredespaleis in Den Haag gebruikt, morgen de Universiteit Leiden.

De aftrap wordt verzorgd door onder anderen voormalig NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer en premier Jetten. De conferentie richt zich op actuele veiligheidsvraagstukken zoals cyberdreigingen, klimaatverandering en regionale conflicten. De organisatie hoopt dat deze bijeenkomst bijdraagt aan internationale samenwerking en vrede. Ook wordt er vandaag een nieuw advies verwacht van de Gezondheidsraad over vaccinatie tegen meningokokken B. Deze bacteriële infectie kan hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken, vooral bij jonge kinderen.

Eerder adviseerde de raad om het vaccin niet in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen vanwege de kosten-batenverhouding. Maar door nieuwe inzichten over de effectiviteit en maatschappelijke impact heeft het ministerie van Volksgezondheid om een herziening gevraagd. Ouders en artsen maken zich zorgen over uitbraken, waardoor de druk op de overheid toeneemt. In Amsterdam vindt een bijzonder evenement plaats: op de kade bij de Openbare Bibliotheek komt een reuzentafel van ruim 700 meter te staan.

Hier kunnen mensen die zich hebben ingeschreven samen eten, als symbool van verbinding. Deelnemers zijn onder anderen inwoners van Loosdrecht en asielzoekers uit verschillende azc's. Lokale koks bereiden gerechten uit diverse culturen, en het initiatief heet 'Samen aan Tafel'. Het doel is om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en de sociale cohesie te versterken.

Bondscoach Ronald Koeman maakt om 14.45 uur zijn selectie bekend voor het komende wereldkampioenschap. Op een persconferentie in Zeist zal hij toelichten welke 26 spelers meegaan. Naar verwachting bestaat de selectie uit een mix van ervaren krachten zoals Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay, en jongere talenten zoals Xavi Simons. Het WK in Qatar staat voor de deur, en Nederland hoopt na een teleurstellend EK beter te presteren.

Premier Jetten heeft opnieuw het geweld bij azc-demonstraties veroordeeld. Tijdens een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen voor de democratie. Hij zei dat intimidatie van lokale politici en burgers ertoe leidt dat mensen niet meer durven te spreken. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt, en doelde daarmee op Forum voor Democratie.

Die partij kreeg kritiek vanwege het gebruik van termen als omvolking en remigratie. Jetten riep op tot eenheid en het verdedigen van de democratie. Deze oproep komt te midden van een bredere discussie over polarisatie en geweld in de samenleving, waarbij het kabinet strenger wil optreden tegen oproerkraaiers





