Nederland krijgt meer flitsers: OM opvoert aantal om verkeersveiligheid te verbeteren

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangekondigd dat het aantal vaste flitspalen, flexflitsers en focusflitsers flink wordt opgevoerd om de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren. Dit jaar wordt het aantal flitslocaties in Nederland meer dan verdubbeld.

Dat betekent voor het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden ongetwijfeld een flinke omzetstijging, al is het daar niet om te doen, bezweert woordvoerder van het OM Ivo van der Bruggen. Dit gaat puur om verkeersveiligheid. Die extra flitsers komen er omdat de wegbeheerders daar behoefte aan hebben. De wegbeheerders zijn Rijkswaterstaat (voor de snelwegen), de provincie en gemeenten.

Die vragen, vaak in overleg met de politie, nieuwe locaties om te flitsen aan. Het kan gaan om het installeren van een vaste flitser die afdrukt bij te snel rijden, maar ook om flitsers bij verkeerslichten. Daarnaast bestaan focusflitsers die vooral controleren op het hanteren van een mobiele telefoon. Tenslotte kan ook trajectcontrole (zoals op de Frieslandroute) een methode zijn om de voet van het gaspedaal te krijgen.

Het OM laat weten later dit jaar een proef te willen beginnen met trajectcontrole binnen de bebouwde kom, maar de kans dat dat in Drenthe gebeurt, lijkt minimaal. In Nederland groeit het aantal locaties waar geflitst wordt van 650 naar 1450. In Drenthe staan momenteel volgens database Flitspalen.nl 21 vaste flitspalen, waarvan een flink deel in de gemeente Emmen. Daarnaast wordt regelmatig op verschillende plekken gecontroleerd met mobiele flitsers.

Onze provincie levert daarmee een klein aandeel. In heel Nederland ligt het aantal vaste flitspalen op ongeveer 750. Hoeveel flitslocaties Drenthe erbij krijgt, kan de woordvoerder nog niet zeggen. De meest flitsende flitsers van Nederland zijn niet in Drenthe te vinden, maar wel in de buurt.

Aan de Europaweg in Groningen drukte de vaste flitspaal afgelopen jaar ruim 40.000 keer af, waarmee dat de op één na productiefste paal van Nederland is (na Rotterdam). De flexflitspaal aan de Stadionweg in Heerenveen staat met dik 18.000 flitsen op plek vijf in de landelijke lijst. Bij Kampen gingen landelijk de meeste mensen op de bon voor niet-handsfree bellen (4670), gezien dankzij een focusflitser





