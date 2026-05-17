Nederland kan overstap naar duurzame energie met bijna halve hoeveelheid kritieke materialen

Een nieuw rapport van Greenpeace laat zien dat Nederland met slimme keuzes kan overstappen naar duurzame energie met bijna de helft minder kritieke materialen. Volgens de onderzoekers moet vooral ook het energieverbruik omlaag, zoals door beter geïsoleerde woningen, minder energie-intensieve industrie en een verschuiving van auto en vliegtuig naar openbaar vervoer en fiets.

De overstap naar duurzame energie wordt vaak gekoppeld aan een snel stijgende vraag naar metalen en mineralen, zoals lithium, kobalt en nikkel. Maar volgens een nieuw rapport van Greenpeace, uitgevoerd in opdracht van de milieuorganisatie door Copper8, Quintel en Polaris Sustainability, hoeft die groei lang niet zo explosief te zijn als vaak wordt gedacht.

Het rapport laat zien dat de hoeveelheid benodigde grondstoffen niet vast ligt, maar sterk afhangt van beleid en keuzes. Volgens de onderzoekers moet vooral ook het energieverbruik omlaag, zoals door beter geïsoleerde woningen, minder energie-intensieve industrie en een verschuiving van auto en vliegtuig naar openbaar vervoer en fiets. Zo kunnen de vraag naar kritieke materialen al met 29 tot 32 procent worden teruggedrongen.

Ook technologische innovatie speelt een belangrijke rol, zoals nieuwe batterijtypen die nauwelijks nog kobalt en nikkel nodig hebben. En door producten langer te gebruiken en slimmer te ontwerpen, neemt de materiaalvraag verder af. Combineer je deze technologische vooruitgang met energiebesparing, dan kan de totale vraag naar zogeheten transitiemetalen tot 2050 met 42 tot 49 procent dalen. In het meest ambitieuze scenario ligt de vraag in 2050 zelfs zo'n 90 procent lager dan in huidige prognoses.

Deze afname heeft grote gevolgen voor de natuur, maar laat het rapport juist zien dat zulke ingrepen niet nodig zijn. Met een lagere materiaalvraag kan Nederland de verduurzaming van het energiesysteem realiseren zonder nieuwe winning in zogeheten 'off-limits' gebieden. De uitdaging ligt volgens Greenpeace niet in het aanboren van steeds nieuwe bronnen, maar in het bouwen van een systeem dat simpelweg minder nodig heeft





