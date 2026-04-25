Nederland kampt met aanhoudende droogte: sproeiverboden dreigen

Voor het tweede jaar op rij is het voorjaar in Nederland opvallend droog, met een oplopend neerslagtekort en de voorbereidingen voor sproeiverboden. Klimaatverandering speelt een belangrijke rol in deze trend.

De lente in Nederland verloopt dit jaar opnieuw opvallend droog, voor het tweede jaar op rij. Het neerslagtekort loopt snel op en bereikt al een niveau van ongeveer 50 millimeter, waardoor in sommige regio's de voorbereidingen voor sproeiverboden al zijn begonnen, terwijl we nog maar eind april hebben.

Klimaatwetenschapper Lone Mokkenstorm van het KNMI wijst erop dat we momenteel in de 5 procent droogste jaren zitten sinds begin april, en de verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten. Hydroloog Inge de Graaf van Wageningen University & Research (WUR) benadrukt dat deze droge voorjaren steeds frequenter voorkomen als gevolg van klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden. Het huidige neerslagtekort wordt versterkt door de combinatie van zonnig weer, weinig neerslag en verdamping door wind.

Echter, de droogte die nu in de bodem zichtbaar is, is deels een gevolg van de droge winter, waarin de bodem onvoldoende tijd had om te herstellen. Hoewel februari een normale hoeveelheid neerslag kende, waren delen van maart al droog en april is vrijwel regenloos verlopen. Het vereist weken van normale neerslag om dit tekort te compenseren, en een enkel weekje regen zal onvoldoende effect hebben.

Vooral de diepere lagen van de grond blijven droog, waardoor de bovenste lagen, die weliswaar door regen nat worden, niet voldoende vocht kunnen leveren aan het grondwater. Dit is met name problematisch in de hoge zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland, waar de grondwatertekorten van 2025 nog niet zijn aangevuld. De gevolgen van de droogte zullen merkbaar zijn in de natuur en de landbouw, met een toenemende behoefte aan irrigatie voor gewassen.

De hydroloog verwacht dat het groen buiten snel zal verkleuren, te beginnen met grassen die ondiep wortelen. Het KNMI waarschuwt bovendien voor een verhoogd risico op natuurbranden. Hoewel het onzeker is of de komende maanden even droog zullen verlopen als 2025, dat de op twee na droogste lente was sinds 1906, wijzen de vooruitzichten opnieuw op droogte. De lage grondwaterstanden maken het systeem kwetsbaar, maar de modellen voorspellen voorlopig een milde droogte, hoewel er onzekerheid bestaat.

De Graaf prijst de voorbereidingen op sproeiverboden als een verstandige reactie op de toenemende droogte en benadrukt dat we in een veranderend klimaat moeten leren leven met deze omstandigheden





