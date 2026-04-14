Nederland - Frankrijk: Oranje met blessuregolf treft sterk Frankrijk in WK-kwalificatiewedstrijd

Het Nederlands elftal staat voor een pittige WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, met een team dat flink is gehavend door blessures. Renee van Asten maakt haar debuut. Er is ook een minuut stilte voor Jean-Pierre Escalettes.

Nederland staat vanavond voor een zware opgave in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk , met een team dat flink is gehavend door blessures. Terwijl Oranje een aantal belangrijke spelers moet missen, beschikt Frankrijk over een selectie vol sterspelers, wat de wedstrijd een extra uitdagend karakter geeft. De Franse formatie wordt gevreesd, met namen als de razendsnelle Kadidiatou Diani en de doelgerichte Marie-Antoinette Katoto, die al 26 goals in 32 interlands op haar naam heeft staan. Daarnaast is de behendige Sakina Karchaoui een constante dreiging, waardoor de Nederlandse verdediging extra alert moet zijn. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar de situatie van Oranje maakt de wedstrijd er niet eenvoudiger op.

De aandacht is ook gericht op de jonge Renee van Asten, die vanavond haar debuut maakt in het Nederlands elftal. De 19-jarige verdediger speelt centraal achterin naast Veerle Buurman. Van Asten, bekend om haar veelzijdigheid en wendbaarheid, heeft een indrukwekkend jeugdtraject doorlopen, maar werd in 2024 teruggeworpen door een zware knieblessure. Deze blessure vertraagde haar debuut in de Eredivisie voor Ajax tot begin dit seizoen, maar sindsdien heeft ze zich razendsnel ontwikkeld. Ze is een vaste waarde geworden in de basis van de Amsterdamse club, waarbij ze ook regelmatig op het middenveld of als linksachter speelt. Haar debuut in Oranje is een mooie beloning voor haar harde werk en talent. De wedstrijd van vanavond is dus niet alleen een test voor het team als geheel, maar ook een bijzondere mijlpaal voor Van Asten.

Naast de sportieve uitdagingen kent de avond ook een moment van herdenking. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Jean-Pierre Escalettes, de voormalig voorzitter van de Franse voetbalbond, die op 90-jarige leeftijd is overleden. De Franse speelsters zullen met rouwbanden spelen als eerbetoon. De wedstrijd zelf wordt live uitgezonden door de NOS, en het WK voetbal voor vrouwen in 2027 zal ook live te zien zijn bij de zender. Het toernooi vindt plaats in Brazilië, van 24 juni tot en met 27 juli, en 32 landen zullen deelnemen. De bondscoach Arjan Veurink kampt met een blessuregolf, waardoor Lineth Beerensteyn de aanvoerdster is. Er worden mogelijk meerdere debutanten verwacht, waaronder Renee van Asten, Linde Veefkind en Liz Rijsbergen. De aftrap is om 20:45 uur in Breda, met de uitzending van de NOS die om 20:20 uur begint.





