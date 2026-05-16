Nederland en vier andere landen doen niet mee aan Eurovisie Songfestival in Wenen uit protest tegen Israël

Nederland en vier andere landen doen deze editie niet mee uit protest tegen Israëls deelname aan het Eurovisie Songfestival in Wenen. De organisatie heeft een waarschuwing gegeven aan de Israëlische omroep KAN voor het overtreden van de regels. De deelnemer Noam Bettan had op sociale media in verschillende talen opgeroepen op Israël te stemmen. Volgens songfestivaldirecteur Martin Green is het tegen de regels om op te roepen de tien stemmen per persoon voor één inzending te gebruiken.

De deelnemer Noam Bettan had op sociale media in verschillende talen opgeroepen op Israël te stemmen. Volgens songfestivaldirecteur Martin Green is het tegen de regels om op te roepen de tien stemmen per persoon voor één inzending te gebruiken. Nederland besloot vorig jaar zich terug te trekken vanwege de twee keer eerder heeft Nederland niet meegedaan aan het liedjesfestijn, in 1985 en in 1991. Beide keren was dat omdat het Songfestival samenviel met de Nationale Dodenherdenking





