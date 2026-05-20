Nederland en Europese landen uiten kritiek op Israël vanwege de behandeling van opvarenden

Nederland en een aantal andere, overwegend Europese landen uiten zware kritiek op Israël vanwege de behandeling van opvarenden van de activistenvloot die richting Gaza voer. Premier Jetten noemt de behandeling 'mensonterend' en heeft de Israëlische president Herzog erop aangesproken. De extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Itamar Ben-Gvir plaatste op sociale media een video van zijn bezoek aan de activisten die door Israël begin deze week van hun boten zijn. De beelden tonen hoe activisten gedwongen worden om te knielen, met hun gezicht tegen de grond, en hoe de handen van een deel van hen op de rug zijn vastgebonden. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Berendsen noemt de behandeling en het gedrag van Ben-Gvir 'volstrekt ontoelaatbaar' en heeft dat aan zijn Israëlische ambtsgenoot Sa'ar laten weten. Onder de gearresteerde opvarenden zijn zes Nederlanders. Ze dienen fatsoenlijk behandeld te worden, aldus Berendsen.

Premier Jetten noemt op sociale media de behandeling 'mensonterend'. Hij heeft de Israëlische president Herzog erop aangesproken.

'Dit gaat alle perken te buiten', aldus Jetten. De extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Itamar Ben-Gvir plaatste op X een video van zijn bezoek aan de activisten die door Israël begin deze week van hun boten zijn.

Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt, nadat ze 'Ook is te zien hoe tientallen activisten gedwongen zijn om te knielen, met hun gezicht tegen de grond, en hoe de handen van een deel van hen op de rug zijn vastgebonden. Op de achtergrond is de Hatikwa te horen, het Israëlische volkslied. In het bijschrift van de video van Ben-Gvir staat: 'Zo verwelkomen we aanhangers van terrorisme.

Welkom in Israël'. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Berendsen noemt de behandeling en het gedrag van Ben-Gvir 'volstrekt ontoelaatbaar'. Hij heeft dat aan zijn Israëlische ambtsgenoot Sa'ar laten weten. Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur in ons land ontboden voor uitleg.

Ook Italië en Frankrijk hebben dat gedaan. Onder de gearresteerde opvarenden zijn zes Nederlanders.

'Ze dienen fatsoenlijk behandeld te worden. Op basis van deze beelden hebben we daar grote zorgen over', aldus Berendsen. Israël moet wat hem betreft er voluit aan meewerken dat ze zo snel mogelijk veilig kunnen terugkeren naar Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt in een verklaring dat de handelingen van zijn minister 'niet stroken met de normen en waarden van Israël'.

De premier blijft wel achter het besluit staan om de activisten tegen te houden en van de boten te halen.

'Ik heb opdracht gegeven om de provocateurs zo snel mogelijk te deporteren. ' Naast Ben-Gvir heeft overigens ook de Israëlische minister van Transport Miri Regev een video op sociale media geplaatst van haar aanwezigheid bij de vastgehouden opvarenden. 'Dit gebeurt er met terrorisme-aanhangers die zijn gekomen om de blokkade van Gaza te doorbreken', zegt ze opDe Italiaanse regering eist uitleg van Israël en noemt de video van Ben-Gvir onacceptabel.

De Italiaanse premier Meloni en de minister van Buitenlandse Zaken Tajani willen excuses voor de slechte behandeling van de opvarenden.

'Het is ontoelaatbaar dat deze activisten, onder wie veel Italiaanse burgers, worden onderworpen aan deze behandeling die de menselijke waardigheid schendt', reageert Meloni woedend op Ook Canada, Portugal, Spanje en Ierland veroordelen Israëls handelen. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de activisten op illegale wijze zijn aangehouden.was met hulpgoederen onderweg naar Gaza maar werd in internationale wateren maandag bij Cyprus tegengehouden. De boten werden door het Israëlische leger geënterd.

Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Israël bevestigd dat de activisten naar de haven van de zuidelijke stad Ashdod.





