Nederland en Caribisch Nederland: Nieuwe start na moeizame verhoudingen

Premier Jetten heeft aangekondigd dat er jaarlijks een 'koninkrijksconferentie' zal plaatsvinden, waarbij de vier landen uit het Nederlandse koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid met elkaar zullen overleggen. Samen met Aruba en Sint-Maarten zal Nederland en Curaçao dit najaar samenkomen om de onderlinge band te versterken en gezamenlijke problemen aan te pakken.

Er komt een jaarlijkse 'koninkrijksconferentie' waarbij de vier landen uit het Nederland se koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid met elkaar gaan overleggen. Dat heeft premier Jetten bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao.

Samen met de andere landen uit het koninkrijk, Aruba en Sint-Maarten, zullen Nederland en Curaçao dit najaar samenkomen om te bespreken hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt kunnen worden. Sint-Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren, waarschijnlijk in november of december.

In een persconferentie samen met de Curaçaose premier Pisas zei Jetten dat het bij die conferentie niet draait om vrijblijvend praten, maar dat de landen willen dat er een 'concrete agenda' komt waar ook 'stevige afspraken' uit komen rollen.

'De mensen in ons land moeten merken dat hun leven beter wordt. ' Als voorbeeld noemde hij de energieproductie op Curaçao, waar zijn bezoek van vandaag ook deels om draaide. Nederland is met 18 miljoen inwoners veruit het grootste land binnen het koninkrijk. Curaçao kent zo'n 155.000 inwoners, Aruba ruim 108.000 en Sint-Maarten ruim 43.000.

Andere voormalige Nederlandse koloniën in de Caraïben gelden als gemeente binnen Nederland en zijn dus geen zelfstandig land geworden: Dat premier Jetten de banden met de Caribische delen van het Koninkrijk wil aanhalen, hebben ze op de eilanden afgelopen dagen zeker gemerkt. Jetten spreekt zelfs van een 'nieuwe start'. En dat zijn bezoek al binnen de eerste drie maanden van zijn premierschap viel, zien ze hier als een goed signaal.

De relatie tussen Nederland en de eilanden is broos en er zijn veel pijnpunten. Zo is er veel armoede, ook op de eilanden waar Nederland rechtstreeks voor verantwoordelijk is. En in de drie landen - Curaçao, Aruba en Sint-Maarten - voelen ze zich soms overstemd door Nederland, dat nog altijd meekijkt met de financiën en democratie op de eilanden. Dat leidt tot gevoelens van ongelijkheid, die Jetten dit bezoek niet schuwde.

Zo ging hij langs het slavernijmuseum en ging hij ook op bezoek in wijken waar inwoners nauwelijks hun rekeningen kunnen betalen. Dat Jetten vandaag zei dat hij wil toewerken naar een gelijkwaardige relatie, is hier met enthousiasme is ontvangen. Maar er is ook scepsis. Want na jaren van moeizame verhoudingen - vooral onder het vorige kabinet met de PVV - weten ze hier ook: eerst zien, dan geloven





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nederland Caribisch Nederland Koninkrijksconferentie Gelukverhouding Armoede Slavernijverleden Financiën Democratie Slavernijmuseum Wijk Rekeningen PVV Nederland Caribisch Nederland Koninkrijksconferentie Gelukverhouding Armoede Slavernijverleden Financiën Democratie Slavernijmuseum Wijk Rekeningen PVV

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nederland blijft continue 12% vloeibaar aardgasproducten uit Rusland importerenNederland, ondanks de Europese en nationale poging om af te bouwen van afhankelijkheid van Russisch gas, blijft nog steeds 12% vloeibaar aardgasproducten uit Rusland importeren, grotendeels via de haven van Rotterdam. Het opvoerbedrag is opvallend, aangezien Nederland en de EU zijn bezig de afhankelijkheid te verminderen sinds de inval in Oekraïne.

Read more »

Negentienvoudig international van Nederland wil carrière afsluiten in de Keuken Kampioen DivisiePatrick van Aanholt (35) staat open voor een terugkeer bij FC Den Bosch. Dat zegt de negentienvoudig international van het Nederlands elftal in het programma Sport Talk van DTV Nieuws.

Read more »

Vorig jaar verdronken 100 inwoners van Nederland, vooral 60-plussersDe cijfers gaan over mensen die in Nederland woonden en op het moment van overlijden stonden ingeschreven in Nederland.

Read more »

Nederlandse rechtbank doet uitspraak over onjuiste berichtgeving tegen prinses en ex bij RTL Nederland en VideolandDe rechtbank Midden-Nederland heeft besloten af te wijzen op een verzoek van Edwin de Roy van Zuydewijn om inzage te krijgen in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse koningshuis, waarin zijn voormalige huwelijk met prinses Margarita wordt belicht. Volgens de rechter zou dit de vrijheid van meningsuiting op een 'onaanvaardbare manier' inperken.

Read more »