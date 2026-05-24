Nederland blijft warm, tropisch in het zuiden

De hoge temperaturen zorgden er vandaag al voor dat veel mensen eropuit trokken. In Scheveningen zochten veel mensen verkoeling op het strand. Volgenswas het daar zo druk dat de parkeerplaatsen in Scheveningen en Kijkduin vol waren. De gemeente riep mensen op om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Ook evenementen hielden rekening met de hitte. Zo waren in Biddinghuizen ruim 60.000 mensen bij het christelijke festival Opwekking. Daar waren extra watertappunten en zonnebrandpompjes op het festivalterrein. Ook werd kampeerders verzocht niet overdag te douchen, zegt festivaldirecteur Carlino Bus tegen de NOS: 'Want dan heeft het water nog voldoende druk voor de wc's en watertappunten.'

Na een warme eerste pinksterdag houdt het warme weer voorlopig aan. Waar het vandaag op de meeste plekken al zomers was, met temperaturen rond de 25 graden, passeren we dinsdag op veel plaatsen de grens van 30 graden.

Het blijft droog met morgen op tweede pinksterdag weer veel zon en temperaturen oplopend tot 29 graden in het zuiden. Dinsdag wordt het zelfs tropisch warm. In een groot deel van het land wordt het dan 30 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Mogelijk wacht ons dan de eerste officiële tropische dag van het jaar, als in De Bilt ook de 30 aangetikt wordt.

Als dat gebeurt, wordt een warmterecord gebroken; de warmste 26 mei in De Bilt was in 2005, toen het 29,1 graden werd





