NEC-spelers ontspannen en gefocust voor bekerfinale: "We zijn heel relaxed"

NEC-middenvelder Darko Nejasmic deelt zijn inzichten over de rustige voorbereiding op de bekerfinale, de inspirerende rol van ervaren spelers zoals Tjaronn Chery en zijn eigen toewijding aan een professionele levensstijl, waarbij familie echter altijd prioriteit behoudt.

NEC -middenvelder Darko Nejasmic straalt rust uit in de aanloop naar de bekerfinale. De Croaat, die zelden van zijn stuk te brengen is, benadrukt de ontspannen sfeer binnen de selectie. "We bereiden ons gewoon voor als normaal. Dat gaat heel serieus, maar er is altijd ruimte voor een grapje," aldus Nejasmic. Hij wijst Youssef El Kachati aan als de voornaamste moppentapper, al meldt hij dat ook Sami, Basar, Kodai en Philippe voor de nodige humor zorgen.

De sfeer in de groep wordt omschreven als erg goed, met een gezonde werksfeer en een mooie mix van jong en oud. Nejasmic ziet de ervaren spelers als Bryan Linssen, Tjaronn Chery en Bram Nuytinck als belangrijke voorbeelden voor de jongere garde. "Wat denk je dat jonge spelers op de training zien als Bryan Linssen en Tjaronn Chery aan het werk zijn? Of Bram Nuytinck, die er maandenlang uitlag met een knieblessure en nu weer rent en tackelt alsof het niets is. Ze zijn voorbeelden voor iedereen," stelt hij. Vooral Tjaronn Chery, die ondanks zijn 37 jaar nog altijd op topniveau presteert, maakt indruk op Nejasmic. "Op papier is hij 37, maar hij kan zonder problemen door tot zijn veertigste. Hoe hij zich voelt, hoe hij traint en welke data hij noteert, dat is heel indrukwekkend. Men zal op het eerste oog misschien denken: Maar als je hem gaat bekijken, dan raak je onder de indruk. Hij heeft ook zelden blessures gehad in zijn carrière. Misschien heeft hij goede genen, haha." Nejasmic hoopt er op zijn 37ste net zo fit bij te lopen als Chery. De middenvelder neemt zijn sport uiterst serieus en besteedt vrijwel 24 uur per dag aandacht aan voetbal. Zelfs tijdens ontspanning, zoals het spelen van de Playstation, kiest hij voor voetbalspellen en doet dit liggend om te rusten. Zijn voeding is eveneens een belangrijk aandachtspunt, met een focus op een zo gezond mogelijke levensstijl en het minimaliseren van suikerinname, geholpen door een voedingsdeskundige. Ook de hulp van een fysiotherapeut, die al sinds zijn zestiende betrokken is, is cruciaal, zeker in deze belangrijke periode met de bekerfinale en andere wedstrijden. Nejasmic maakt gebruik van methoden als Normatec om zijn herstel te optimaliseren. "Je moet alles aangrijpen om de beste versie van jezelf te zijn." Ondanks de intense focus op voetbal, benadrukt Nejasmic dat familie altijd op de eerste plaats komt. "Het belangrijkste in het leven, zonder twijfel. Mijn ouders en zussen komen vaak langs, mijn oom soms ook. Dat is heel fijn. Soms komen ze kijken bij wedstrijden of ze gaan het centrum van Nijmegen in. Ze fietsen zelfs, als echte Nederlanders, haha. Familie staat op de eerste plaats. Ik kan ook altijd op mijn familie rekenen en zij op mij." Dit artikel is exclusief voor PRO-leden. Profiteer van onbeperkte toegang tot alle PRO artikelen, achtergrondverhalen en analyses. Geen advertenties, geen beperkingen





