NEC's jonge sterren Ouaissa en Önal klaar voor historische bekerfinale: 'Een droom om dit te spelen'

Voor de jonge NEC-talenten Sami Ouaissa en Basar Önal is de KNVB-bekerfinale tegen AZ een droom die uitkomt. Ondanks de historische kans op de eerste beker voor de club, heerst er bij de 21-jarigen vooral enthousiasme en weinig nervositeit. De vrienden, die in de zomer van 2024 bij NEC kwamen, delen meer dan alleen het veld; ze hebben een hechte band, gemeenschappelijke ambities en geloofsovertuigingen. Hun succes dit seizoen heeft de aandacht getrokken van buitenlandse clubs, maar hun focus ligt nu volledig op het winnen van de beker.

Sami Ouaissa trekt nog even aan het broekje van Basar Önal terwijl ze zich voorbereiden op een gezamenlijk interview. 'Zit ik als een idioot?', fluistert Önal enigszins bezorgd, waarop zijn teamgenoot en boezemvriend in lachen uitbarst. Bij de jonge NEC 'ers, beiden 21 jaar, is in aanloop naar de KNVB-bekerfinale tegen AZ nog geen spoor van nervositeit te bekennen. Lachend en dollend beantwoorden ze alle vragen, waarbij ze vertellen dat ze vooral heel veel zin hebben om zo'n grote wedstrijd te spelen. 'Ik moet zeggen dat ik erg goed ga op die druk', vertelt Ouaissa. 'Als ik het er met vrienden of familie over heb, krijg ik een energiekick, echt niet normaal. Om voor zoveel mensen te spelen is een droom: je kunt mensen iets laten zien en je kunt een prijs pakken. Dat is waarvoor je voetballer bent.'

NEC kan zondag voor het eerst in de clubgeschiedenis de KNVB-beker winnen. Vijf keer eerder haalden de Nijmegenaren de finale, maar de club wist geen enkele keer te winnen. In 1973 werd verloren van NAC (0-2), in 1983 van Ajax (1-3), in 1994 was Feyenoord te sterk (2-1), in 2000 ging de beker naar Roda JC (0-2) en in 2024 werd opnieuw verloren van Feyenoord (0-1).

Önal bestrijkt dit seizoen de linkervleugel bij NEC, terwijl Ouaissa dezelfde rol aan de rechterkant vervult. De jongelingen zijn sleutelspelers in het elftal van trainer Dick Schreuder dat dit seizoen zoveel indruk maakt. Op het veld klikt het, maar daarbuiten zeker ook. Sinds Önal en Ouaissa in de zomer van 2024 naar NEC kwamen, zijn ze goed bevriend geworden. 'Ik was er een week eerder', vertelt Ouaissa. 'Toen Basar binnenkwam, ben ik gelijk met hem gaan praten, omdat ik zag dat het een slimme jongen was.' Önal: 'Voor mij was het hetzelfde. Ik dacht: wat is dit voor talentvolle jongen?'

Het zijn slechts plaagstootjes tussen de vrienden die niet alleen hun leeftijd met elkaar delen, maar ook muzieksmaak, ambities en geloof. Geregeld gaan ze samen naar de moskee. 'Maar ik had het er laatst nog met Basar over', zegt Ouaissa. 'Natuurlijk gaan we ook weleens samen naar de moskee, maar ik vind dat we nog meer leuke dingen moeten doen samen. Het is niet zo dat we ons hele leven bij elkaar in het team zitten of zo dicht bij elkaar wonen.' Önal: 'Met Sami heb ik een speciale band. In heel veel dingen lijken we op elkaar en hebben we ook veel aan elkaar: hoe we op dingen kunnen reageren, hoe we emoties delen. We kunnen allebei soms best direct zijn en boos worden, maar we delen ook blijdschap met elkaar.'

Of de twee volgend seizoen nog steeds de Nijmeegse flanken bestrijken, is nog maar de vraag. Ouaissa (acht goals en vijf assists) en Önal (negen goals en zes assists) hebben zich met hun goede spel in de kijker gespeeld bij buitenlandse clubs. 'Ik ga niet liegen, het is gewoon leuk als clubs zich voor je melden', grijnst Önal. 'Ik hoop gewoon op een mooie toekomst. Je weet nooit waar het schip gaat stranden.' De Turkse jeugdinternational is voorlopig maar met één ding bezig: het winnen van de eerste beker in NEC's clubgeschiedenis. Önal: 'Wie er eventueel scoort, daar denk ik niet aan. Het ideale scenario is gewoon dat we die wedstrijd winnen en daarna een mooi feestje vieren.'

Ouaissa: 'Hetzelfde voor mij. De beker pakken is de ultieme droom en daar gaan we alles aan doen zondag. We zijn er klaar voor.' De finale van de KNVB-beker tussen AZ en NEC is zondagavond vanaf 18.00 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Bovendien doet NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 live verslag van het duel om de 'Dennenappel', zoals de beker vaak wordt genoemd





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regionaal 112-nieuws: verkeerscontroles, ongelukken en juweliersovervalEen overzicht van het meest opvallende 112-nieuws uit de regio van donderdag 16 april. Dit omvat een grote verkeerscontrole in Spijkenisse met meerdere bekeuringen en aanhoudingen, een aanrijding tussen een auto en vrachtwagen in Rotterdam-Europoort, een juweliersoverval in Rotterdam-IJsselmonde en een fietser die gewond raakte na een botsing met een auto in Berkel en Rodenrijs.

Boekhoorn ziet AZ als voorbeeld voor NECIn een uitgebreid interview met VI deelt hoofdsponsor Marcel Boekhoorn zijn visie op de ontwikkeling van NEC Nijmegen. Hij benadrukt de noodzaak voor de club om creatief te zijn om de financieel sterkere topclubs uit te dagen, en ziet AZ als een inspirerend voorbeeld van een club met een solide infrastructuur en succesvolle scouting. Boekhoorn stelt dat NEC zal moeten leunen op jeugdopleiding en scouting, en verwacht een zware bekerfinale tegen AZ.

Bekerfinale op komst: €100 voor één goal van AZ of NEC in De Kuip!ADVERTORIAL - Zondagavond is het om 18.00 uur weer tijd voor de jaarlijkse traditie in De Kuip: de finale van de Eurojackpot KNVB-Beker tussen AZ en NEC.

AZ en NEC strijden om KNVB Beker: een blik op hun finalegeschiedenisDe KNVB Bekerfinale van 2026 tussen AZ en NEC nadert. Dit artikel duikt in de eerdere finales van beide clubs, hun routes naar de eindstrijd en de statistieken van AZ in bekerfinales.

NEC-smaakmakers Onal en Ouaissa verwikkeld in doelpuntenwedstrijd; Vitesse stunt; Pastoor presteert met AlmereBasar Onal en Sami Ouaissa van NEC strijden om de meeste doelpunten dit seizoen. Vitesse verrast met promotiekansen in de Eredivisie, terwijl trainer Pastoor wordt geprezen voor zijn prestaties met Almere City. Kritiek op KNVB-bekerplanning na Europese week.

Boezemvrienden Önal en Ouaissa zorgeloos naar bekerfinale: 'Hij is een kleine rat'Bij de jonge NEC'ers, beiden 21 jaar, is in aanloop naar de KNVB-bekerfinale tegen AZ nog geen spoortje nervositeit te bekennen.

