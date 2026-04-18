NEC's Finalesong: Duizenden Fans en de Energie van de Kuip

Michiel Kok's hit 'Wij gaan naar de Kuip' gonst door de bussen van duizenden NEC-supporters op weg naar de bekerfinale tegen AZ. Het lied, dat de aanvallende energie van het team weerspiegelt, bevat zelfs fragmenten van RN7-commentaar en hoopt de sfeer op het fanplein te versterken.

Het is meer dan alleen een liedje; het is de soundtrack van een volksverhuizing. 'Wij gaan naar de Kuip ', de kraker van Michiel Kok, is niet zomaar een oorwurm, maar de officiële dagplanning voor een heel legioen NEC -aanhangers aankomende zondag. Met meer dan tweehonderd bussen, volgepakt met duizenden enthousiaste supporters, vertrekt de Nijmeegse delegatie richting Rotterdam voor de absolute kraker: de bekerfinale tussen NEC en AZ. En door de speakers van al deze rijdende feesten zal de aanstekelijke melodie van Kok's finalelied weerklinken, een symbool van de collectieve droom en de gedeelde hoop op een historische overwinning.

Kok, de trotse maker van dit NEC-anthem, deelt zijn vreugde bij Radio Gelderland: Er waren maar liefst vijftig inzendingen voor de Eniesee Hit Contest, waarvan er achttien genomineerd werden voor de publieksstemming. Tot mijn grote blijdschap ben ik uitverkoren om deze eer te mogen dragen. Het gevoel dat dit met zich meebrengt, is onbeschrijfelijk. De voorpret, de gezamenlijke adrenaline die door de stad stroomt, het is voelbaar en tastbaar. Dit jaar overtreft de euforie zelfs de hoogtijdagen van twee jaar geleden, wat des te meer aangeeft hoe bijzonder dit moment is voor de club en haar supporters.

De totstandkoming van 'Wij gaan naar de Kuip' was een weloverwogen proces, waarbij Kok de essentie van het huidige NEC-voetbal wilde vangen in zijn compositie. Het team blinkt dit seizoen uit in een aanvallende speelstijl, gekenmerkt door ongekende energie en een tomeloze drang naar voren. Deze dynamiek moest onmiskenbaar terugkomen in het nummer. Een hoog tempo, een puls die de supporters meeneemt in het spel, dat was het devies. Het absolute hoogtepunt, de triomfantelijke halve finale tegen PSV, vormde de perfecte inspiratiebron. Met de steun en enthousiaste medewerking van RN7 werd besloten om fragmenten uit hun radioverslag te integreren. Dit was een schot in de roos. De herkenbare stemmen van RN7-verslaggevers Erwin Schipper en Nick Rokers, die de climax van de halve finale van commentaar voorzagen, maken nu onlosmakelijk deel uit van de videoclip en versterken de emotionele lading van het lied. Het idee om de commentatoren, de stemmen die het publiek thuis meenamen in de wedstrijd, nu letterlijk in de song te verwerken, creëert een krachtige verbinding tussen het beleven van de wedstrijd en het meezingen van het themalied. Het is een perfecte symbiose van sportieve prestatie en muzikale expressie, die de spirit van NEC compleet omvat.

Zondag is de dag van de waarheid, de finale waarin NEC en AZ strijden om de felbegeerde beker. Maar de dag begint al met een prelude van feest en verbondenheid op het fanplein bij de Kuip. Kok kijkt ernaar uit: We gaan eerst naar het fanplein om met z'n allen een feestje te vieren, te genieten van de sfeer en de spanning op te bouwen. Hij is vol lof over de prestaties van zijn geliefde club dit seizoen: NEC heeft een ongelooflijk sterk team. Ze hebben bewezen dat ze van iedereen kunnen winnen, een veerkracht getoond die zelden vertoond is. Wat mij het meest trots maakt, is het aantal punten dat ze dit seizoen in de Eredivisie hebben verzameld, een recordbrekend aantal dat de ware kwaliteit en potentie van deze ploeg onderstreept. Dit finaleavontuur is de bekroning van hard werk, doorzettingsvermogen en een onwrikbaar geloof in eigen kunnen. De energie die de club dit seizoen uitstraalt, zowel op als buiten het veld, is inspirerend en brengt heel Nijmegen in vervoering. Dit alles wordt samengevat in de woorden van het nummer: 'Wij gaan naar de Kuip', een kreet die hoop, passie en de onverwoestbare band tussen NEC en haar supporters vertegenwoordigt. De video die de voorbereidingen en de immense steun van de stad toont, is een visueel testament van deze ongekende voetbalgekte





