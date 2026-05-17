NEC pakt derde plaats in Eredivisie, plaatst zich voor Champions League derde voorronde

NEC heeft beslag gelegd op de derde plaats in de Eredivisie en plaatst zich daarmee voor de derde voorronde van de Champions League. De stuntploeg van trainer Dick Schreuder heeft de kans om zijn opwachting te maken in de hoogste Europese voetbalcompetitie. De Nijmegenaren versloegen Go Ahead Eagles met 2-1 en zagen concurrent FC Twente met 5-1 verliezen bij landskampioen PSV. Twente eindigt als vierde en speelt volgend jaar in de tweede voorronde van de Europa League.

De Nijmegenaren wonnen zelf redelijk eenvoudig van Go Ahead Eagles (2-1) en zagen concurrent FC Twente met 5-1 verliezen bij landskampioen PSV. Twente eindigt daardoor als vierde en speelt komend jaar in de tweede voorronde van de Europa League. Het gelijkspel van Ajax, dat ook nog in de race was voor plaats drie, bij sc Heerenveen (0-0) deed uiteindelijk niet meer ter zake. De Amsterdammers moeten nu via de play-offs proberen om plaatsing voor Europees voetbal zien af te dwingen.

De winnaar van de play-offs kwalificeert zich voor de tweede voorronde van de Conference League. NEC maakte vanaf het begin duidelijk dat het vol voor zijn laatste kans ging. De club uit Nijmegen reeg meteen de kansen aaneen en in de twaalfde minuut was het raak via een kopbal van Noé Lebreton uit een corner (1-0). NEC hoefde niet te vrezen voor figurant Go Ahead Eagles, dat niets meer om voor de voetballen had.

Lebreton maakte in de 27ste minuut ook de 2-0. De Fransman schoot eerst op de paal, maar uit de rebound tikte hij alsnog de 2-0 binnen. Ook na rust controleerde NEC de wedstrijd, al werd het toch nog wat spannend toen Soren Tengstedt na 55 minuten scoorde voor Go Ahead (2-1). De nervositeit nam toe in Nijmegen, omdat de bevrijdende derde treffer uitbleef.

Maar er vielen uiteindelijk geen goals meer, waardoor het feest in Nijmegen kon losbarsten. NEC bekroont zijn topseizoen, de club haalde ook de bekerfinale, met een plek in de voorronde van de Champions League. Kampioen PSV was niet van plan om het voor eigen publiek rustig aan te doen. Twente begon weliswaar furieus, met twee grote kansen voor Kristian Hlynsson, maar na een kwartier kopte Ryan Flamingo de 1-0 binnen voor PSV.

Twente deed razendsnel wat terug via Sondre Orjasaeter (1-1) en joeg daarna op de voorsprong. Maar PSV bleef mede dankzij doelman Matej Kovar op de been en de Eindhovenaren kwamen vlak voor rust zelfs opnieuw op voorsprong, via een knappe goal van Noah Fernandez (2-1).

PSV voetbalde in de tweede helft frank en vrij en gooide het duel razendsnel in het slot via rake schoten van Dennis Man in de 53ste minuut (3-1) en Guus Til in de 56ste minuut (4-1). De goal van Til was het honderdste doelpunt van PSV dit eredivisieseizoen. Twente-trainer John van den Brom bekeek het gedesillusioneerd vanuit de dug-out en wist, ook door de stand in Nijmegen, dat de Champions League-missie was gestrand.

Na de nederlaag van vorige tegen FC Utrecht (1-2) verspeelde Ajax op de slotdag ook punten bij sc Heerenveen. De Amsterdammers zijn daardoor veroordeeld tot het spelen van play-offs. De Amsterdammers misten voor rust aardige mogelijkheden, via Wout Weghorst, Sean Steur en Anton Gaaei (lat), maar het ontbeerde de ploeg van trainer Óscar García met name aan stootkracht voorin.

Door de ruime achterstand van FC Twente bij PSV had Ajax aan een treffer genoeg gehad om de play-offs om Europees voetbal te ontlopen, maar na rust waren de kansen voor Heerenveen. De Friezen lieten Ajax echter in leven, waarna de bezoekers op een vanwege de regen inmiddels vrijwel onbespeelbaar veld via Maher Carrizo nog aan de winst roken. Het bleef bij 0-0





