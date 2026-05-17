NEC-middenvelder Darko Nejasmic heeft grote doelen voor het seizoen

NEC-middenvelder Darko Nejasmic heeft nog twee grote doelen dit seizoen. De Kroaat wil Europees voetbal halen met de Nijmegenaren en hoopt op een oproep voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. NEC hoopt nog altijd de derde plek te bemachtigen in de Eredivisie. Momenteel bezet de ploeg van Dick Schreuder de vierde plaats.

NEC -middenvelder Darko Nejasmic heeft nog twee grote doelen dit seizoen. De Kroaat wil Europees voetbal halen met de Nijmegenaren en hoopt op een oproep voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

NEC hoopt nog altijd de derde plek te bemachtigen in de Eredivisie. Momenteel bezet de ploeg van Dick Schreuder de vierde plaats. Willen ze nog een plekje stijgen is het afhankelijk van het resultaat bij PSV - FC Twente. NEC hoopt op puntverlies van de Tukkers, maar dan moet het zelf in ieder geval eerst zien te winnen van Go Ahead Eagles in eigen huis.

"We zullen na de wedstrijd zien wat er gebeurt met alle resultaten", steekt Nejasmic van wal in gesprek met. "Wij moeten eerst ons deel volbrengen, dat is het belangrijkste. Dan mogen we kijken naar de andere uitslagen. We hebben zelf geen last van druk.

Het is meer een soort prettige spanning, dit is geweldig om mee te maken", gaat de Kroatische middenvelder verder. Nejasmic is dit seizoen een vaste waarde in de basis bij NEC en een van de grote uitblinkers. Hij hoopt dat ook de bondscoach van het nationale elftal dat heeft gezien.

"Als kind keek ik altijd al naar het WK. Wie droomt er niet van om daaraan mee te mogen doen?

", vraagt hij zichzelf hardop af. De 27-jarige Kroaat heeft nog altijd geen interlands achter zijn naam. "Maar eerst de droom van zondag.





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Europese Voetbal WK Darko Nejasmic NEC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Hij is de vondst van dit Eredivisie-seizoen, kan makkelijk bij de top 3 spelen'Volgens Marciano Vink is NEC-middenvelder Darko Nejasmic de 'vondst' van dit Eredivisie-seizoen. De Kroaat kwam deze zomer transfervrij over naar Nijmegen en laat daar wekelijks zijn kwaliteiten zien. Volgens Vink zou hij makkelijk meekunnen op het niveau van de top drie van de Eredivisie of andere topcompetities.

Read more »

Bart van Rooij: 'Ik gun NEC het allerbeste, maar níét ten koste van ons'Bart van Rooij, een voormalig speler van NEC en FC Twente, heeft momenten waarop hij terugkeert naar zijn voormalige club NEC, waaronder als supporter bij de verloren bekerfinale tegen AZ. Nu is NEC de voornaamste concurrent voor FC Twente in de jacht op de derde plaats in de Eredivisie, maar voor Van Rooij heeft het geen negatieve gevolgen. 'Ik gun NEC het allerbeste, maar níét ten koste van ons', zegt hij.

Read more »

NEC-supporters in spanning: 'Derde worden is krankzinnig'Als NEC zondag thuis wint tegen Go Ahead Eagles, wordt het mooie seizoen van de Nijmeegse club bekroond met Europees voetbal, en misschien zelfs wel met plaatsing voor de voorronde van de Champions League.

Read more »

Tjaronn Chery: NEC Still Shouldn't Play in European Play-offsThe captain of NEC, Tjaronn Chery, has expressed his feelings about the possibility of his team participating in European play-offs despite performing well this season.

Read more »