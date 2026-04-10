NEC kan tweede worden en droomt van Champions League na duel met Feyenoord

NEC verrast voetbalminnend Nederland en kan zondag tegen Feyenoord de tweede plek in de Eredivisie overnemen. Winst betekent directe kwalificatie voor de Champions League. De club staat tevens in de bekerfinale.

NEC heeft een spectaculair seizoen achter de rug en verrast vriend en vijand in de Eredivisie . Met Dick Schreuder aan het roer, heeft de club een metamorfose ondergaan en staat momenteel op de derde plaats. De aanvallende speelstijl van Schreuder heeft de ploeg vleugels gegeven en de supporters getrakteerd op aantrekkelijk voetbal. Met 71 doelpunten in de competitie, bewijst NEC dat het niet alleen aantrekkelijk voetbal speelt, maar ook effectief is in het scoren.

De wedstrijd tegen Feyenoord op zondag kan een cruciaal moment worden in de clubgeschiedenis. Bij winst neemt NEC de tweede plaats over en plaatst zich direct voor de Champions League. Een prestatie van ongekende proporties, zeker als men bedenkt dat de club slechts vijf jaar geleden nog in de Keuken Kampioen Divisie actief was. De transformatie van NEC is bewonderenswaardig en het succes is mede te danken aan de visie van trainer Schreuder en de veerkracht van de spelersgroep.\De confrontatie met Feyenoord belooft een spannende wedstrijd te worden. Hoewel Feyenoord over een aanzienlijk hogere begroting en selectiewaarde beschikt, is de kans op een overwinning voor NEC reëel. Feyenoord verkeert niet in topvorm en kampt met een blessuregolf waardoor belangrijke spelers niet inzetbaar zijn. De eerdere ontmoeting tussen beide teams eindigde in een overwinning voor NEC, wat de hoop op een positief resultaat verder aanwakkert. De supporters van NEC dromen van Champions League voetbal en de spelers zullen er alles aan doen om deze droom waar te maken. De Goffert zal ongetwijfeld bruisen van de energie en de steun voor de Nijmeegse ploeg zal enorm zijn. De wedstrijd is niet alleen belangrijk voor de competitiepositie, maar ook voor het imago van NEC als een aantrekkelijke en competitieve club. Een overwinning zou een enorme boost geven aan het zelfvertrouwen en de motivatie van de spelers voor de resterende wedstrijden.\Naast de prestaties in de Eredivisie, is NEC ook nog actief in de beker. De finale tegen AZ staat volgende week zondag op het programma. Winst in deze wedstrijd zou de kroon op het seizoen zetten en de club na elf jaar weer een prijs bezorgen. De combinatie van succes in de competitie en de bekerfinale maakt van dit seizoen een historisch seizoen voor NEC. Na de wedstrijd tegen Feyenoord en de bekerfinale volgen nog vier competitiewedstrijden waarin NEC de kans heeft om geschiedenis te schrijven. De tegenstanders zijn FC Twente, Telstar, FC Groningen en Go Ahead Eagles. De club heeft dus nog een aantal cruciale wedstrijden voor de boeg waarin het de positie in de top van de Eredivisie kan verstevigen en de droom van Champions League voetbal kan waarmaken. De supporters kijken met spanning en enthousiasme uit naar de komende weken en hopen op nog meer succes voor hun club





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEC-coach Schreuder waakzaam nu tweede plaats lonkt tegen FeyenoordZondag kunnen de Nijmegenaren, bezig aan een historisch sterk seizoen, tegen Feyenoord een grote stap richting Champions League-plaatsing zetten.

Schreuder haalt druk weg voor cruciale wedstrijd NEC - FeyenoordDick Schreuder wil de druk wegnemen voorafgaand aan de belangrijke wedstrijd NEC - Feyenoord. De coach benadrukt dat de strijd om de tweede plek niet in dit duel wordt beslist en focust op het benaderen van de wedstrijd vanuit plezier en eigen kracht. Schreuder erkent de unieke positie van NEC en benadrukt het belang van top zes, zeven of acht eindigen. De bekerfinale staat ook op het programma.

NEC in topvorm terwijl Feyenoord kampt met personele problemenDick Schreuder van NEC straalt rust uit met een fitte selectie en succes, terwijl Feyenoord-trainer Van Persie de fysieke problemen van zijn team erkent.

NEC en Feyenoord strijden om Champions League-tickets: cruciaal duel in NijmegenNEC staat voor een cruciale wedstrijd tegen Feyenoord, cruciaal in de strijd om de tweede plaats in de eredivisie en dus plaatsing voor de Champions League. Trainer Dick Schreuder waakt voor onderschatting, terwijl Feyenoord-trainer Robin van Persie een 'unieke wedstrijd' voorspelt. Blessurezorgen bij Feyenoord versus een fit NEC.

NEC favoriet tegen Feyenoord volgens Driessen en VerweijValentijn Driessen en Mike Verweij voorspellen een overwinning voor NEC tegen Feyenoord. Ze baseren dit op NEC's spel en Feyenoord's kwetsbaarheid.

