NEC in Champions League-voorronde tegen Olympique Lyon, FK Bodø/Glimt of Olympiakos

NEC heeft de derde voorronde van de Champions League bereikt en kan mogelijk uitkomen tegen Olympique Lyon, FK Bodø/Glimt of Olympiakos. Daarnaast gaat NEC in de pot met een winnaar van de tweede voorronde.

NEC mag zich naar alle waarschijnlijk gaan opmaken voor een loodzware voorronde in de Champions League . De Nijmegenaren stromen in de derde voorronde van het toernooi in en weten inmiddels wie de mogelijke tegenstanders zijn.

De ploeg van trainer Dick Schreuder eindigde na een spannende ontknoping in de Eredivisie op de derde plaats en bemachtigde daarmee een Champions League-ticket. Wil NEC zich voor de groepsfase van het toernooi plaatsen, dan moet de club nog twee voorrondes overleven. Nu de meeste Europese competities de zomerstop ingaan, weet NEC wie het komend seizoen kan loten in het miljardenbal. De Nijmegenaren kunnen mogelijk uitkomen tegen Olympique Lyon, FK Bodø/Glimt of Olympiakos.

Daarnaast gaat NEC in de pot met een winnaar van de tweede voorronde. Fenerbahçe neemt het in die ronde op tegen Górnik Zabrze, de nummer twee uit Polen, of tegen Hearts of Midlothian, de nummer twee van de Schotse competitie. De voorrondes van de Champions League betekenen een korte zomerstop voor NEC. De WK-finale vindt plaats op 19 juli, het eerste duel van de derde voorronde van het miljardenbal vindt plaats op 4 en 5 augustus.

Mochten de Nijmegenaren die ronde overleven, dan is de club nog één ronde verwijderd van de groepsfase





