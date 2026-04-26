NEC grijpt punt bij Twente en houdt Europees voetbal in eigen hand

De uitwedstrijd tegen FC Twente eindigde voor NEC in een verrassende 1-1 gelijkspel, een resultaat dat de Nijmegenaren een cruciale stap dichter bij Europees voetbal brengt.

Hoewel de start van de wedstrijd moeizaam was en Twente een vroeve voorsprong nam, toonde NEC veerkracht en herpakte zich in de tweede helft, waarbij ze de betere ploeg waren en uiteindelijk de gelijkmaker scoorden. De Nijmegenaren hebben nu de mogelijkheid om directe plaatsing voor Europees voetbal af te dwingen, zonder afhankelijk te zijn van play-offs, mits ze de resterende wedstrijden weten te winnen. De eerste dertig minuten waren voor NEC een ware worsteling.

Een onwennige opstelling en een dominant Twente zorgden ervoor dat de Nijmegenaren constant achter de feiten aanliepen. Het was geen verrassing dat Twente de leiding nam, en de druk op NEC nam toe. Philippe Sandler, die verrassend genoeg als middenvelder begon, erkende de moeizame start: 'Vooral de eerste 30 minuten was alles heel zwaar. We liepen veel achter de bal aan en verloren veel duels.

Het was heel slordig.

' Na de vroege achterstand wist NEC zich echter te herstellen en een ander gezicht te laten zien. De ploeg begon meer controle te krijgen over het middenveld en creëerde kansen. Een prachtige pass van Sandler in de diepte leidde tot de gelijkmaker van Bryan Linssen, een moment dat de wedstrijd een nieuwe wending gaf. Sandler was tevreden over de ommekeer: 'Ik zag Bryan goed vrijlopen.

Als je hem dan zo geeft, weet je dat het vaak ook raak is. Zeker als hij één-op-één komt.

' Ondanks de gelijkmaker en de dominantie in de tweede helft, slaagde NEC er niet in om de winnende goal te scoren. Sami Ouaissa kreeg een uitstekende kans, maar faalde helaas.

'Niet normaal hoe ik daarvan baal. In die fase hadden we moeten scoren. Wij domineerden de hele tweede helft en zij wisten het echt niet meer,' aldus Ouaissa. De frustratie was duidelijk, maar de spelers waren ook trots op de veerkracht die ze hadden getoond.

De ploeg herpakte zich na een dramatische start en speelde een sterke tweede helft, waarin ze Twente volledig domineerden. De spelers waren het erover eens dat de winnende goal had moeten vallen, maar ze waren ook tevreden met het punt. De weg naar Europees voetbal is nog niet geplaveid, maar NEC heeft nu alles in eigen hand.

Met nog drie wedstrijden te spelen, kan de ploeg zich rechtstreeks kwalificeren voor de Champions League, Europa League of Conference League, afhankelijk van hun eindpositie. Het behalen van de vierde plaats is voldoende voor een plek in de voorronde van de Europa League, terwijl een vijfde plaats een play-off wedstrijd zou betekenen voor een plek in de voorronde van de Conference League. Sandler benadrukte dat er nog hard gewerkt moet worden: 'Dat klinkt goed, maar het gaat alleen niet vanzelf.

Daarom focussen we ons eerst op de volgende wedstrijd. We hebben veerkracht getoond vandaag. We zien wel waar het schip strandt.

' De Nijmegenaren staan momenteel derde in de competitie, met een punt voorsprong op Ajax en Twente en een achterstand van drie punten op Feyenoord. De komende wedstrijden zullen cruciaal zijn om de positie te behouden en de droom van Europees voetbal te verwezenlijken. De spelers zijn vastbesloten om te blijven vechten en het maximale eruit te halen.

De code is nog niet gekraakt, maar de Nijmegenaren hebben laten zien dat ze in staat zijn om te presteren onder druk en dat ze de veerkracht hebben om terug te komen van een achterstand. Met een positieve instelling en hard werken, kan NEC een succesvol einde van het seizoen beleven





