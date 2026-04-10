NEC en Feyenoord strijden om Champions League-tickets: cruciaal duel in Nijmegen

NEC staat voor een cruciale wedstrijd tegen Feyenoord, cruciaal in de strijd om de tweede plaats in de eredivisie en dus plaatsing voor de Champions League. Trainer Dick Schreuder waakt voor onderschatting, terwijl Feyenoord-trainer Robin van Persie een 'unieke wedstrijd' voorspelt. Blessurezorgen bij Feyenoord versus een fit NEC.

NEC beleeft een historisch sterk seizoen en staat aan de vooravond van een cruciale wedstrijd tegen Feyenoord . De wedstrijd, die zondag in Nijmegen wordt gespeeld, kan een belangrijke stap betekenen richting de Champions League . Trainer Dick Schreuder benadrukt echter de noodzaak om waakzaam te blijven. Hij ziet de huidige positie als een compliment voor de club, maar waarschuwt dat het verbreken van clubrecords op zich niet voldoende is.

De focus moet liggen op het behalen van concrete resultaten, wat de deelname aan de Champions League zou betekenen. Een nederlaag zou immers kunnen betekenen dat alle inspanningen voor niets zijn geweest. De spanning is voelbaar, vooral met de bekerfinale tegen AZ in het vooruitzicht, die op 19 april plaatsvindt. De competitiewedstrijd tegen Feyenoord is cruciaal voor de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie, die rechtstreekse plaatsing voor de Champions League betekent. De wedstrijd is zondag vanaf 14.30 uur live te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Direct na de wedstrijd is online een samenvatting te bekijken.\Feyenoord-trainer Robin van Persie kijkt met interesse uit naar de wedstrijd. Hij voorspelt een 'unieke wedstrijd', doelend op de aanvallende speelwijze van NEC. Van Persie wil de underdog-rol niet expliciet benoemen, maar geeft wel aan dat hij de situatie realistisch inschat. Hij benadrukt dat er nog vijf wedstrijden te spelen zijn, vijf finales die bepalend zullen zijn voor het uiteindelijke resultaat. Van Persie erkent de kwaliteiten van NEC, met een goede trainer en spelersgroep, maar ziet ook kansen voor zijn eigen team. Hij benadrukt dat de focus op de eigen prestaties moet liggen. Beide trainers lijken het erover eens te zijn dat de wedstrijd niet beslissend is voor de uiteindelijke eindstand, maar wel aanzienlijke impact zal hebben. Van Persie geeft aan rekening te houden met de unieke speelwijze van NEC, wat de wedstrijd extra aantrekkelijk maakt. De situatie rondom de selectie van Feyenoord is echter zorgwekkend. Verschillende spelers kampen met blessures, waardoor de opstelling mogelijk gecompromitteerd wordt. Van Persie hint zelfs op een 'noodzaak' om zelf deel te nemen aan de trainingen, wat de ernst van de situatie onderstreept. Hij heeft nog geen uitsluitsel over de fitheid van enkele belangrijke spelers.\De fysieke staat van de spelers speelt een cruciale rol in dit stadium van het seizoen. Waar Feyenoord worstelt met blessures, profiteert NEC van een fit team. Schreuder benadrukt de goede fysieke conditie van zijn spelers, inclusief ervaren krachten als Tjaronn Chery en Bryan Linssen. De lange trainingsintensiteit van het seizoen werpt zijn vruchten af, en de oudere spelers kennen hun lichamen goed, wat blessuregevoeligheid minimaliseert. Schreuder kijkt tevens met bewondering naar de prestaties van FC Twente, dat zijn goede spel heeft weten om te zetten in doelpunten. De concurrentie is hevig, en het is essentieel om scherp te blijven in de laatste weken van de competitie. De tweede plaats in de competitie levert rechtstreekse Champions League voetbal op, terwijl de derde plaats een voorronde betekent. Het verschil in fysieke paraatheid tussen de twee teams zou een doorslaggevende factor kunnen zijn in de wedstrijd. De wedstrijd belooft een interessante confrontatie te worden tussen twee topteams, met beide trainers vastberaden om hun strategieën te optimaliseren en de best mogelijke resultaten te behalen in deze cruciale fase van het seizoen





Blessuregolf bij Feyenoord: Valente twijfelachtig voor duel met NECFeyenoord kampt met een nieuwe blessure in de selectie. Valente viel geblesseerd uit tijdens de training en is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen NEC. Ook Hadj Moussa en Ahmedhodzic zijn mogelijk niet fit. De blessuregolf in de selectie van Robin van Persie neemt daarmee verder toe.

Drie absolute sterkhouders ontbreken mogelijk bij Feyenoord tegen NECFeyenoord moet mogelijk meerdere belangrijke krachten missen tijdens het cruciale uitduel met NEC. Luciano Valente lijkt er vrijwel zeker niet bij te zijn in Nijmegen, terwijl ook de inzetbaarheid van Anel Ahmedhodzic en Anis Hadj Moussa onzeker is.

NEC-coach Schreuder waakzaam nu tweede plaats lonkt tegen FeyenoordZondag kunnen de Nijmegenaren, bezig aan een historisch sterk seizoen, tegen Feyenoord een grote stap richting Champions League-plaatsing zetten.

Schreuder haalt druk weg voor cruciale wedstrijd NEC - FeyenoordDick Schreuder wil de druk wegnemen voorafgaand aan de belangrijke wedstrijd NEC - Feyenoord. De coach benadrukt dat de strijd om de tweede plek niet in dit duel wordt beslist en focust op het benaderen van de wedstrijd vanuit plezier en eigen kracht. Schreuder erkent de unieke positie van NEC en benadrukt het belang van top zes, zeven of acht eindigen. De bekerfinale staat ook op het programma.

NEC in topvorm terwijl Feyenoord kampt met personele problemenDick Schreuder van NEC straalt rust uit met een fitte selectie en succes, terwijl Feyenoord-trainer Van Persie de fysieke problemen van zijn team erkent.

