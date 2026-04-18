Natuurlijke Tuin in Heeze: Geen Sproeien, Wel Een Vijver Vol Leven

Een bijzondere tuin in Heeze-Leende van ruim 9000 vierkante meter bewijst dat je met minimale inspanning en zonder kunstmatige middelen een paradijs voor de biodiversiteit kunt creëren. Paul Gerits en Hester Wildenberg delen hun geheimen: niet sproeien, een vijvertje aanleggen en tuinafval gebruiken als schuilplaats.

In het rustieke Heeze-Leende, te midden van een uitgestrekte tuin van ruim negenduizend vierkante meter, bewijzen Paul Gerits en Hester Wildenberg dat een weelderige en levendige tuin geen kunstmest, chemische middelen of constante bewatering vereist. Sterker nog, de groene kliko blijft bij hen onaangeroerd; alles krijgt een tweede leven binnen hun ecologische systeem. De filosofie is simpel maar krachtig: de natuur haar gang laten gaan. Deze aanpak resulteert in een oase van leven, waar een indrukwekkende vijver honderden kikkers herbergt, reigers een rustplek vinden en egels door het struikgewas dwalen. Honderden geïnteresseerden zullen aanstaande zondag getuige zijn van dit groene wonder tijdens een open tuindag, georganiseerd in samenwerking met de gemeente Heeze-Leende en het IVN.

De eerste, en misschien wel meest baanbrekende, tip van Paul en Hester is om absoluut niet te sproeien, zeker niet met kostbaar drinkwater. Paul legt uit dat dit gezuiverde water de planten juist geen goed doet. Zijn motto is om planten zo min mogelijk water te geven en de natuur haar werk te laten doen. Mocht er toch water gegeven moeten worden, dan is regenwater of kookvocht, met name van aardappelen vanwege het zetmeel, de beste optie. Het plaatsen van een regenton wordt dan ook sterk aanbevolen.

Paul benadrukt dat het verrassend eenvoudig is en dat overmatig sproeien juist leidt tot zwakke planten. De tuin van Paul en Hester is niet alleen een inspiratiebron voor bezoekers, maar ook een levend bewijs van hoe je water in de tuin kunt vasthouden, wat essentieel is voor een rijke biodiversiteit en sterke, droogtebestendige planten. Paul raakt niet in paniek bij bruin gras; hij accepteert dat afsterven deel uitmaakt van de natuurlijke cyclus. Dit bruine gras loost zaden die wachten op regen om weer tot leven te komen. Deze instelling creëert een veerkrachtig ecosysteem dat zichzelf in stand houdt.

De tweede essentiële tip is het aanleggen van een vijvertje. De vijver van Paul en Hester is een centrale trekpleister en vereist zelfs af en toe een zwempartij om deze open te houden. De aanwezige vissen en kikkers vinden hun weg erheen zonder dat ze aangeschaft hoeven te worden. Vogels, zoals reigers, brengen zelfs vis mee die ze in de vijver achterlaten. Een sierlijke fontein is overbodig; de vijver gedijt het best zonder kunstmatige toevoegingen en kan zichzelf in stand houden.

Voor wie veel tuinafval heeft, is de derde tip een uitstekende oplossing: maak er hopen van in de tuin in plaats van ze in de kliko te deponeren. Een braamstruikhoop, zo laat Paul zien, biedt een veilige haven voor egels en beschermt ze tegen roofdieren. Zelfs muizen vinden er onderdak, wat bijdraagt aan het voedselaanbod voor de uilen die de tuin bewonen. Op dit moment broedt er een uil op acht eieren, wat de rijkdom aan leven in de tuin illustreert.

Hoewel de tuin zich in het buitengebied bevindt waar soms gif wordt gebruikt, weten Paul en Hester hun tuin om te toveren tot een waar natuurgebied. Zelfs ijsvogels duiken in de vijver. Momenteel werken ze aan een voedselbos met bessen, appels en peren. Het belang van inheemse plantensoorten wordt benadrukt, met afkeuring voor soorten als bamboe. Stenen zijn schaars in de tuin; er zijn geen betegelde paden, enkel graspaden. Slechts één of twee keer per jaar wordt het geheel gemaaid, terwijl de rest van de zomer de paden worden bijgehouden om de natuurlijke groei van de tuin toe te laten.

Hun boerderij vangt ook kippen en varkens op, waarbij onkruid juist als een welkome voedingsbron voor de kippen dient, wat het aantal luizen vermindert. Het waterfestival, georganiseerd door de gemeente Heeze-Leende en het IVN, vindt plaats op zondag van 11.00 tot 16.00 uur aan de Leenderweg 52 in Heeze-Leende.





