Natuurbranden in Drenthe en Gelderland: NL-alert en verhoogd risico in heel Nederland

In Assen en 't Harde woeden gisteren grote natuurbranden, waarbij een NL-alert werd verstuurd. Het verhoogde risico op branden in Nederland blijft hoog door droogte. De brandweer waarschuwt voor extra voorzichtigheid en heeft extra mankracht ingezet.

Op een militair oefenterrein in Assen heeft gisteravond een natuurbrand gewoed. De heidebrand in natuurgebied Baggelhuizen nam op zijn hoogtepunt 50 bij 50 meter grond in beslag, meldt RTV Drenthe.

Omdat er veel rook bij vrijkwam, is iets voor middernacht een NL-alert verstuurd. Dat adviseerde omwonenden om uit de rook te blijven, ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te schakelen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe tegen de NOS. Het vuur was redelijk snel onder controle.

De brandweer controleert of er nog brandplekken zijn die moeten worden nageblust. Gister aan het einde van de ochtend ontstond ook een grote natuurbrand op militair oefen- en schietterrein 't Harde op de Veluwe. Er waren verschillende oefeningen van Defensie bezig toen de brand ontstond. De rook was tot in Den Haag te zien en in een groot deel van Nederland te ruiken.

Het nablussen van die brand kan nog dagen duren. In bijna heel Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden, doordat het al een tijd niet heeft geregend. De meeste natuurbranden komen in ons land in het voorjaar voor. Volgens deskundigen is het droge weer de belangrijkste oorzaak van de recente natuurbranden.

De combinatie van droogte, wind en hoge temperaturen maakt dat een klein vuurtje snel kan uitgroeien tot een grote brand. De brandweer waarschuwt voor het maken van vuur in de natuur en roept mensen op om voorzichtig te zijn met vuurwerk, sigaretten en andere brandbare materialen. In sommige gebieden zijn zelfs brandverboden van kracht. De brandweer heeft extra mankracht en materieel ingezet om snel te kunnen reageren op eventuele nieuwe branden.

De natuurbranden hebben niet alleen gevolgen voor het milieu, maar ook voor de veiligheid van mensen en dieren. De rook kan gezondheidsklachten veroorzaken, vooral bij mensen met astma of andere longaandoeningen. Dieren in de natuur kunnen hun leven verliezen of hun leefgebied kwijtraken. De branden hebben ook impact op het toerisme in de getroffen gebieden.

Veel mensen vermijden de natuurgebieden uit angst voor de rook en de branden. Dit heeft gevolgen voor de lokale economie, vooral voor horeca en accommodaties in de buurt van de natuurgebieden. De overheid en natuurorganisaties werken samen om de schade te beperken en de natuur te herstellen. Er worden maatregelen genomen om de natuur te beschermen tegen verdere branden, zoals het aanleggen van brandgangen en het verwijderen van droog hout.

De brandweer en andere hulpdiensten blijven in hoog alert om nieuwe branden te voorkomen of snel te bestrijden. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en er worden regelmatig updates gegeven over de ontwikkelingen





Natuurbrand Assen T Harde NL-Alert Droogte

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reeks natuurbranden op defensieterrein, Marechaussee schaalt opIn het bosgebied tussen Middelbeers en de Oirschotse Heide gaat de Koninklijke Marechaussee extra patrouilles inzetten. In het gebied, dat van Defensie is, zijn de afgelopen zes dagen elke dag branden geweest. Een woordvoerder van de Marechaussee noemt het 'uitzonderlijk' dat er in zo’n korte tijd meerdere branden op dezelfde plek waren.

Read more »

Vitens waarschuwt voor drinkwatertekorten in delen van Nederland, Drenthe voorlopig veiligDrinkwaterbedrijf Vitens trekt aan de bel vanwege mogelijke tekorten als er geen nieuwe waterbronnen en infrastructuur bijkomen. Vooral in gebieden zoals noordoost Twente, de Achterhoek en de Noordoostpolder dreigt schaarste. In Drenthe is de situatie minder urgent, maar ook hier blijft uitbreiding van waterwingebieden nodig. Vitens en WMD benadrukken dat vergunningen voor meer winning nodig zijn en dat waterverbruik omlaag moet.

Read more »

NL-Alert in delen Flevoland vanwege grote natuurbrand GelderlandDe Veiligheidsregio Flevoland heeft vanwege een grote natuurbrand in Gelderland een NL-Alert uit laten gaan.

Read more »

Rook van brand op militair terrein in Gelderland tot in Leiden te zien: 'Uitzonderlijk grote brand'Op een militair oefen- en schietterrein bij 't Harde, in de buurt van Epe in Gelderland, is een grote brand uitgebroken.

Read more »

Met duizenden liters water blussen Brabantse Chinooks brand in GelderlandVier Brabantse Chinook-transporthelikopters en een Cougar-helikopter uit Gilze-Rijen lozen woensdag duizenden liters water om te helpen bij het blussen van de brand op het militair oefenterrein in het Gelderse 't Harde. 'Het is de eerste inzet van dit jaar', zegt een woordvoerder van de luchtmacht.

Read more »

Razendsnelle opwarming in Europa leidt tot toename natuurbranden in NederlandEen nieuw rapport toont aan dat Europa snel opwarmt, wat resulteert in een verhoogd risico op natuurbranden in Nederland. Branden breken uit in verschillende delen van het land, en experts waarschuwen voor een zorgwekkende trend.

Read more »