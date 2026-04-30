Natuurbranden: Een Nieuwe Realiteit in Nederland

De recente natuurbranden in Nederland zijn een teken van een veranderend klimaat. Experts waarschuwen voor een toename van dit soort incidenten in de toekomst en benadrukken het belang van preventie en aanpassing.

De afgelopen dagen zijn natuurbranden dominant in het nieuws. Experts uiten geen verbazing over de recente opleving van de branden, en verwachten dat dit in de toekomst vaker zal voorkomen als gevolg van klimaatverandering.

Vijf vragen over de huidige branden en de rol van de opwarming van de aarde. Lone Mokkenstorm, adviseur klimaatdiensten bij het KNMI, benadrukt dat de omstandigheden gisteren 'klassiek' waren voor natuurbranden: droog, zonnig en een lichte wind, met name een oostenwind die droge lucht aanvoert. De afgelopen weken was het uitzonderlijk droog, wat door het KNMI en het NIPV werd aangekondigd met waarschuwingen voor brandrisico.

Natuurbrandenonderzoeker Sander Veraverbeke van de Vrije Universiteit Amsterdam legt uit dat de vegetatie, direct na de winter, nog geen sapstromen heeft, waardoor het gras en heide droog en ontvlambaar zijn. Later in het jaar, wanneer de sapstromen actief zijn, neemt de vochtigheid toe en daalt het brandrisico. Echter, nu is een brand snel te starten en kan zich gemakkelijk verspreiden van heide naar bos, met name naaldbossen.

De verwachting is dat er in de komende dagen iets meer neerslag zal vallen, maar Mokkenstorm waarschuwt dat dit niet voldoende zal zijn om de droogte volledig te verhelpen. Veraverbeke wijst op twee piekperiodes voor brandrisico: direct na de winter en tijdens de zomer. Hoewel de vegetatie in de zomer beter doorwaterd is, kan een hittegolf snel leiden tot uitdroging en een verhoogd risico. Naast klimaatverandering spelen menselijk gedrag en de samenstelling van de vegetatie een cruciale rol.

Uit onderzoek blijkt dat langere periodes van droogte en hittegolven, die vaker voorkomen door klimaatverandering, de kans op branden vergroten. Klimaatverandering beïnvloedt het neerslagpatroon in het voorjaar niet direct, maar verhoogt wel het neerslagtekort door toegenomen verdamping. Het KNMI en het NIPV waarschuwden al in 2023 voor een toename van onbeheersbare branden en het gelijktijdig voorkomen van meerdere branden. Het is essentieel om zowel de natuur als onszelf voor te bereiden op het veranderende klimaat, benadrukt Veraverbeke.

De vegetatie is de brandstof, maar menselijk handelen, zoals landschapsinrichting en het veroorzaken van ontstekingsbronnen, speelt ook een grote rol. Hij pleit voor een doordachte inrichting van natuurgebieden, met stroken waarin vegetatie wordt verwijderd om de verspreiding van branden te stoppen of te vertragen. Het aanplanten van loofbomen tussen naaldbomen kan ook helpen, omdat loofbomen minder snel vlam vatten. Het KNMI monitort de weersomstandigheden en brandrisico's, inclusief de rookontwikkeling, met behulp van satellieten.

Uiteindelijk is het van belang dat iedereen alert is en potentiële ontstekingsbronnen voorkomt, omdat elke vermeden ontstekingsbron een mogelijke grote brand voorkomt





