Natuurbrand tussen Budel en Weert escaleert verder - Internationale hulp ingezet

Een grote natuurbrand tussen Budel en Weert is vrijdag opgelaaid. Hulpdiensten uit Frankrijk en Duitsland helpen mee met het bestrijden van het vuur. De Geuzerdijk is afgesloten en inwoners worden opgeroepen alert te blijven.

De situatie rondom de natuurbrand tussen Budel en Weert is vrijdagmiddag verder geëscaleerd, ondanks de inzet van een aanzienlijk aantal hulpdiensten, waaronder ondersteuning uit Frankrijk en Duitsland .

De brand, die donderdagmiddag uitbrak op het militaire oefenterrein Weerter- en Budelerbergen, is nog steeds niet volledig onder controle, hoewel de brandweer aangeeft dat de verspreiding momenteel gestabiliseerd is. De Geuzerdijk, een belangrijke verkeersader in de regio, blijft afgesloten voor al het verkeer om de hulpdiensten ongehinderd hun werk te laten doen en de veiligheid van omstanders te waarborgen.

De rookontwikkeling is aanzienlijk en trekt richting Budel, waardoor inwoners van Budel en omliggende plaatsen worden aangespoord om alert te blijven en blootstelling aan de rook zoveel mogelijk te vermijden. De veiligheidsregio Brabant benadrukt het belang van het geven van ruimte aan de hulpdiensten en roept op om niet onnodig de omgeving van de brand te betreden. Een noodverordening is van kracht rondom het brandgebied in Weert, wat betekent dat alleen hulpverleners toegang hebben tot het getroffen gebied.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar de intensieve militaire oefeningen die regelmatig plaatsvinden op het oefenterrein worden als mogelijke factor onderzocht. De brand brak donderdagmiddag uit tijdens militaire oefeningen op het Weerter- en Budelerbergen, een uitgestrekt gebied dat deels in gebruik is als oefenterrein en deels openstaat voor publiek.

Het oefenterrein, dat 912 hectare groot is en zich uitstrekt van Weert tot Cranendonck, wordt gekenmerkt door een combinatie van bosrijk gebied, heidevelden en droog stuifzand, waardoor het bijzonder kwetsbaar is voor brand. De Legerplaats Budel, inclusief de Nassau-Dietzkazerne, beslaat een aanzienlijk deel van het gebied en is eigendom van het ministerie van Defensie.

De intensiteit van de oefeningen, waarbij regelmatig gebruik wordt gemaakt van handgranaten, explosieven, vuurpijlen en schietwapens, is de laatste tijd toegenomen, wat volgens een woordvoerder van Kempen Airport, dat lange tijd ontruimd moest worden vanwege de dreiging van de vlammen, al maanden zorgen baart. De woordvoerder gaf aan dat de combinatie van droog weer en intensieve oefeningen een potentieel gevaarlijke situatie creëert. De brand bedreigde lange tijd het aangrenzende Kempen Airport, wat leidde tot een noodzakelijke ontruiming van het vliegveld.

Hoewel het vliegveld inmiddels weer operationeel is, blijft de situatie rondom de brand gespannen. De brandweer heeft de afgelopen uren zich geconcentreerd op het voorkomen van verdere uitbreiding van het vuur en het beschermen van omliggende gebieden. Ondanks dat de winkels en bedrijven in Budel en omgeving vooralsnog open mogen blijven, adviseert de veiligheidsregio om waakzaam te zijn en de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. De rookontwikkeling kan de luchtkwaliteit beïnvloeden en gezondheidsproblemen veroorzaken, met name bij mensen met luchtwegaandoeningen.

Inwoners worden aangeraden ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. De brandweer en andere hulpdiensten werken nauw samen om de brand te bestrijden en de veiligheid van de bevolking te waarborgen. De inzet van de Franse en Duitse brandweer toont de ernst van de situatie en de noodzaak van internationale samenwerking bij het bestrijden van grootschalige natuurbranden.

De verwachting is dat het nog enkele dagen kan duren voordat de brand volledig is uitgedoofd, gezien de omvang van het getroffen gebied en de droge omstandigheden. De autoriteiten benadrukken dat het van cruciaal belang is om de veiligheidsinstructies op te volgen en de hulpdiensten niet te hinderen in hun werk. De focus ligt nu op het volledig onder controle krijgen van de brand en het voorkomen van herontbranding.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar de intensieve militaire oefeningen op het oefenterrein blijven een belangrijk aandachtspunt





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Budel Weert Natuurbrand Hulpdiensten Geuzerdijk Frankrijk Duitsland Kempen Airport Legerplaats Budel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grote natuurbrand Veluwe veroorzaakt NL-Alert in Gooi en FlevolandEen grote natuurbrand bij 't Harde op de Veluwe heeft geleid tot een NL-Alert voor een groot deel van het Gooi en Flevoland. Rook verspreidt zich over de regio en mensen worden opgeroepen voorzorgsmaatregelen te nemen. De A28 is afgesloten en de hulpdiensten zijn massaal ingezet.

Read more »

Enorme natuurbrand op de Veluwe, Utrechtse brandweer helpt bij bestrijdingBrandweerlieden uit de provincie Utrecht gaan helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand in 't Harde in Gelderland.

Read more »

Budel: Azc ontruimd door natuurbrand, bewoners keren terugHet asielzoekerscentrum in Budel is donderdagmiddag ontruimd vanwege een natuurbrand op een militair oefenterrein. De 1500 bewoners zijn geëvacueerd, maar zijn inmiddels weer teruggekeerd. Er is nog rook zichtbaar en wegen zijn afgesloten.

Read more »

Natuurbrand bij Budel onder controle, hulptroepen aangekomen op vliegveld250 voetbalvelden aan natuur is verbrand in het natuurgebied bij Budel, waar donderdagmiddag brand uitbrak. Het blussen gaat vrijdag door met hulp uit Duitsland en Frankrijk. De Veiligheidsregio verwacht dat de vlammen niet meer verder uitbreiden.

Read more »

Omvangrijke natuurbrand bij Budel: 250 voetbalvelden aan natuur verwoestEen grote natuurbrand heeft in het gebied rond Budel voor enorme schade gezorgd. Hulpverleners uit Duitsland en Frankrijk zijn ingezet om de brand te bestrijden. Een noodverordening is van kracht in Weert.

Read more »

Natuurbrand Budel en Weert laait opnieuw op: Internationale hulp ingezetEen natuurbrand nabij Budel en Weert is vrijdagochtend opnieuw opgelaaid, wat leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten uit Nederland, Frankrijk en Duitsland. De Geuzerdijk is afgesloten en inwoners worden opgeroepen alert te blijven.

Read more »