Natuurbrand Budel en Weert laait opnieuw op: Internationale hulp ingezet

Een natuurbrand nabij Budel en Weert is vrijdagochtend opnieuw opgelaaid, wat leidt tot een grootschalige inzet van hulpdiensten uit Nederland, Frankrijk en Duitsland. De Geuzerdijk is afgesloten en inwoners worden opgeroepen alert te blijven.

De situatie rondom de natuurbrand nabij Budel en Weert is vrijdagmiddag nog steeds gespannen, hoewel de brandweer de vlammen grotendeels onder controle heeft. De brand, die donderdagmiddag uitbrak op het militaire oefenterrein Weert er- en Budel erbergen, laaide vrijdagochtend opnieuw op, wat een grootschalige inzet van hulpdiensten vereiste.

Zowel Nederlandse, Franse als Duitse brandweerlieden werken zij aan zij om het vuur volledig te blussen en verdere uitbreiding te voorkomen. De Geuzerdijk, een belangrijke verkeersader in de regio, is volledig afgesloten voor al het verkeer, wat leidt tot aanzienlijke verkeershinder. Ondanks de aanhoudende brand, heeft de veiligheidsregio aangegeven dat winkels en bedrijven in Budel en omliggende plaatsen vrijdag open mogen blijven. Echter, inwoners wordt dringend aangeraden alert te blijven en zoveel mogelijk blootstelling aan de rook te vermijden.

De rookpluimen trekken richting Budel, wat de luchtkwaliteit in de omgeving negatief beïnvloedt. De brand is nog niet volledig uit, en de veiligheidsregio benadrukt het belang van het geven van ruimte aan hulpdiensten. Een noodverordening is van kracht rondom het brandgebied in Weert, wat betekent dat alleen hulpverleners toegang hebben tot het getroffen gebied. De oorsprong van de brand ligt bij het militaire oefenterrein, waar donderdagmiddag, om nog onbekende redenen, een vuur ontstond.

De vlammen breidden zich snel uit en vormden lange tijd een directe bedreiging voor het nabijgelegen Kempen Airport. Het vliegveld werd tijdelijk ontruimd om de veiligheid van personeel en bezoekers te waarborgen. Een woordvoerder van Kempen Airport gaf aan dat er de laatste tijd vaker en intensiever geoefend wordt op het terrein, waarbij gebruik wordt gemaakt van handgranaten, explosieven, vuurpijlen en schietwapens.

Dit intensieve gebruik van oefenmunitie verhoogt het risico op brand, en er waren al maanden zorgen over de brandveiligheid op het oefenterrein. De combinatie van droog weer, een bosrijk gebied met heidevelden en droog stuifzand, heeft bijgedragen aan de snelle verspreiding van het vuur. Het natuurgebied Weerter- en Budelerbergen, met een oppervlakte van 912 hectare, strekt zich uit van Weert tot Cranendonck en vormt een waardevol natuurgebied dat nu ernstig bedreigd wordt.

Een aanzienlijk deel van dit gebied wordt beheerd door de Legerplaats Budel, ook bekend als de Nassau-Dietzkazerne, die eigendom is van het ministerie van Defensie. Een ander deel van het gebied is toegankelijk voor het publiek en biedt wandelroutes. De bestrijding van de brand is complex en vereist een gecoördineerde aanpak van verschillende hulpdiensten. De inzet van de Franse en Duitse brandweer toont de internationale solidariteit in dergelijke noodsituaties.

De veiligheidsregio blijft de situatie nauwlettend volgen en informeert de bevolking regelmatig over de ontwikkelingen. Inwoners worden aangeraden om de adviezen van de autoriteiten op te volgen en alert te blijven op eventuele veranderingen in de situatie. De langdurige droogte en de hoge temperaturen van de afgelopen weken hebben de brandgevaarlijke situatie in de regio vergroot, waardoor de kans op natuurbranden aanzienlijk is toegenomen.

De brand op de Weerter- en Budelerbergen is een trieste illustratie van de impact van klimaatverandering en de noodzaak van preventieve maatregelen om natuurbranden te voorkomen. De schade aan het natuurgebied is aanzienlijk, en het zal jaren duren voordat het gebied volledig is hersteld. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, en er zal een grondige evaluatie plaatsvinden om te bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden om herhaling in de toekomst te voorkomen.

De focus ligt nu op het volledig blussen van de brand en het beschermen van de omliggende gebieden





