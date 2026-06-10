Nationale Buitenspeeldag, surf挑战, rechtszaak en blauwe vlaggen in Zeeland

Overzicht van het weer, sportieve ondernemingen, een strafzaak en milieu-erkenningen in Zeeland.

Het is woensdag 10 juni en in Zeeland is het Nationale Buitenspeeldag , waardoor veel buitenactiviteiten worden georganiseerd. Ondanks het wisselvallige weer met enkele buien en temperaturen tussen 15 en 18 graden, zijn er ruimtes voor zon en wordt het aan de Middag wat warmer.

Voor het weekend blijft het koel met regen mogelijk, maar daarna zal het droger en warmer worden. Op het Grevelingsmeer startt een atleet een 24-urige surf挑战 om meer dan 800 kilometer af te leggen en geld in te zamelen voor de stichting Spieren voor Spieren. De inhoudelijke behandeling van een rechtszaak rond een schietpartij in Ritthem begint, waarbij een 51-jarige Mexicaan ternauwernood overleefde; de politie vermoedt een conflict in het drugsmilieu.

In Breskens worden de blauwe vlaggen uitgereikt voor de stranden van Sluis, een teken van veiligheid, schoonheid en milieuvriendelijkheid, al 22 keer eerder behaald. Ook de strandbewaking, de reddingsbrigade West-Zeeuws-Vlaanderen, wordt voorgesteld. Thoolse waterratten kunnen zich verheugen op de heropening van buitenzwembad De Spetter, dat na problemen met loslatende tegels nu veilig is





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Nationale Buitenspeeldag Surfen Grevelingsmeer Rechtszaak Ritthem Blauwe Vlag Breskens Buitenzwembad De Spetter

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