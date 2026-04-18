Nationale Bijentelling gestart: Help bedreigde bijen in Nederland

De Nationale Bijentelling is begonnen om de afnemende bijenpopulaties in Nederland in kaart te brengen. Burgers worden opgeroepen mee te tellen via een app of website en bij te dragen aan een bijvriendelijkere leefomgeving door het planten van biologische bloemen en het vermijden van pesticiden.

Nederland kent een indrukwekkende diversiteit aan bijensoorten, maar liefst 360 verschillende. Helaas bevindt de helft van deze essentiële bestuivers zich in een bedreigde situatie. Om de precieze omvang van deze achteruitgang in kaart te brengen en de status van deze insecten beter te begrijpen, is deze week de Nationale Bijentelling van start gegaan. Dit initiatief nodigt iedereen uit om actief deel te nemen aan het tellen van bijen en tegelijkertijd bij te dragen aan het verbeteren van hun leefomgeving. Van nu tot en met maandag 20 april kunnen geïnteresseerden via een speciale app op hun smartphone of via de website van waarneming.nl hun waarnemingen van bijen doorgeven.

Imker Herre Rost van Toningen, gevestigd in Schaarsbergen, benadrukt de urgentie van de situatie. Hij stelt dat de bijenpopulaties dramatisch afnemen. Om hier iets aan te doen, pleiten imkers voor het creëren van geschikte nestgelegenheden. Rost van Toningen illustreert dit door te wijzen naar een insectenhotel in de tuin van de Buurtfabriek, gelegen in de Arnhemse wijk Alteveer-Cranevelt. De achteruitgang van de bijenstand wordt mede veroorzaakt door het wijdverbreide gebruik van pesticiden op planten die consumenten aanschaffen voor hun tuinen. Volgens Rost van Toningen bevatten deze bespoten planten vaak zulke hoge concentraties pesticiden dat bijen die ze bezoeken gedesoriënteerd raken of zelfs bezwijken. Daarom is het van cruciaal belang dat tuiniers kiezen voor biologische en onbespoten planten, aldus de imker. Deze keuze kan het verschil maken voor de overleving van individuele bijen en uiteindelijk voor de gehele bijenpopulatie.

Ook imker Maarten Snijders, verbonden aan de Nunspeter Bijenvereniging, signaleert de zorgwekkende staat van de bijen in Nederland. Naast de impact van pesticiden, wijst hij ook op de negatieve invloed van exotische diersoorten die zich in ons land vestigen. Een prominente boosdoener is de varroamijt, een parasiet die bijenkolonies decimeert. Daarnaast vormt de Aziatische hoornaar een significante bedreiging, aangezien deze invasieve wesp een dodelijke jager is op bijen, wat leidt tot de bestrijding ervan. Als reactie op deze problematiek is in de regio Arnhem het initiatief Bijenlint opgezet. Het ambitieuze doel van dit project is om in particuliere tuinen om de 150 meter een ondersteuningspunt te creëren voor bijen. Deze steunpunten bestaan uit zorgvuldig geselecteerde plantensoorten die verspreid over het hele jaar bloeien, zodat er altijd voedsel beschikbaar is voor de bijen.

Imker Snijders deelt zijn concrete adviezen voor iedereen die de bijen wil helpen: plant meer bloemen en zaai wilde bloemenmengsels, en reduceer het aantal tegels en stenen in tuinen. Een groenere, bloemrijkere leefomgeving is essentieel voor het herstel van de bijenpopulaties in Nederland. De Nationale Bijentelling biedt een waardevolle kans om niet alleen inzicht te krijgen in de bijenstand, maar ook om direct bij te dragen aan een betere toekomst voor deze onmisbare insecten. De deelname aan dergelijke initiatieven is een krachtige stap richting een duurzamere en biodiverse Nederlandse natuur, waarbij de rol van de bij als bestuiver van cruciale betekenis is voor onze voedselproductie en ecosysteemgezondheid.

Het bewustzijn rondom de problematiek van bijen is groeiende, en de Nationale Bijentelling draagt bij aan verdere verspreiding van deze kennis en de stimulering van actie op lokaal niveau. De betrokkenheid van burgers is hierbij van onschatbare waarde, aangezien kleine aanpassingen in eigen tuinen samen een aanzienlijk positief effect kunnen sorteren op de bijenpopulatie. Dit project is een uitstekend voorbeeld van burgerwetenschap die concrete resultaten oplevert en bijdraagt aan ecologisch herstel.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bijen Nationale Bijentelling Pesticiden Insectenhotel Biologische Planten

United States Latest News, United States Headlines

