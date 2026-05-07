Nasser Al-Khelaïfi noemt Luis Enrique de belangrijkste aanwinst in de geschiedenis van PSG

De voorzitter van Paris Saint-Germain onthult waarom de Spaanse coach waardevoller is dan wereldsterren zoals Messi en Mbappé.

In de afgelopen vijftien jaar heeft Paris Saint-Germain een transformatie ondergaan die ongekend is in de wereld van het moderne voetbal. Onder leiding van voorzitter Nasser Al-Khelaïfi is de club uitgegroeid tot een wereldmacht, grotendeels gedreven door de komst van enkele van de meest iconische spelers die de sport ooit heeft gekend.

Namen als Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé hebben de stad Parijs en de club op de kaart gezet. Echter, in een recente uitspraak bij CBS Sports heeft Al-Khelaïfi onthuld dat zijn meest waardevolle beslissing niet het tekenen van een wereldster op het veld was, maar de aanstelling van een strateeg aan de zijlijn.

Volgens de voorzitter is de komst van Luis Enrique de allerbeste zet geweest in zijn gehele ambtstermijn, een uitspraak die veel zegt over de nieuwe koers die de club is gaan varen. De bewondering voor de Spaanse trainer gaat verder dan alleen de resultaten op het scorebord. Al-Khelaïfi benadrukt dat Enrique niet alleen tactisch superieur is, maar ook beschikt over een uitzonderlijke persoonlijkheid die essentieel is voor de dynamiek binnen de kleedkamer.

De manier waarop Enrique met de spelers communiceert en hen motiveert, heeft gezorgd voor een nieuwe energie in het team. Daarnaast prijst de voorzitter de manier waarop de coach omgaat met de vaak kritische en onvoorspelbare Franse pers. In een omgeving waar druk constant aanwezig is en media-aandacht soms verstikkend kan werken, weet Enrique de rust te bewaren en de boodschap van de club helder over te brengen.

Deze beheersing van de publieke opinie en de interne discipline wordt gezien als een revolutie binnen de clubcultuur van PSG. Naast de rol van de coach ziet Al-Khelaïfi een fundamentele verschuiving in de strategie van de club. Waar PSG voorheen bekend stond om het kopen van gevestigde supersterren in de herfst van hun carrière, ligt de focus nu volledig op de toekomst en het koesteren van jong talent. De voorzitter gelooft heilig dat de huidige selectie overloopt van potentieel.

Hij durft zelfs te beweren dat de club in de komende vier jaar met vier verschillende spelers de Ballon d'Or zou kunnen winnen. Deze ambitie is geworteld in de manier waarop het team nu functioneert: er is een sterke collectieve geest, spelers vechten voor elkaar en er heerst een oprechte vreugde tijdens de trainingen. Het team wordt niet langer gezien als een verzameling individuen, maar als een hechte familie waarin iedereen elkaar steunt om tot het hoogste niveau te komen.

De synergie tussen de top van de club en de technische staf is momenteel sterker dan ooit. De gezamenlijke optredens van Al-Khelaïfi en Luis Enrique voor de camera onderstrepen deze eenheid. De voorzitter is niet bang om te stellen dat Enrique een revolutie heeft teweeggebracht, niet alleen binnen de muren van het Parc des Princes, maar in het voetbal in bredere zin. Door een systeem te implementeren waarbij het collectief boven het individu staat, heeft PSG een nieuwe identiteit gevonden.

Deze transitie van een sterrenteam naar een functionerend collectief met een duidelijke visie is precies wat de club nodig had om de volgende stap te zetten in zowel de nationale als de internationale competitie. De trots van Al-Khelaïfi is evident; hij ziet in Enrique de architect van een nieuw tijdperk waarin geschiedenis wordt geschreven op basis van passie, talent en discipline





PSG Luis Enrique Nasser Al-Khelaïfi Voetbal Ligue 1

Nadal als inspiratie: PSG aast op finaleplaats na spectaculaire eerste wedstrijdLuis Enrique haalt inspiratie uit Rafael Nadal om zijn team te motiveren voor de tweede halve finale tegen Bayern München. Beide teams beloven een aanvallende wedstrijd, na een spectaculaire eerste ontmoeting in Parijs.

Luis Enrique haalt inspiratie uit Rafael Nadal voor Champions League-finalePSG-trainer Luis Enrique gebruikt de mentaliteit van Rafael Nadal om zijn team te motiveren voor de tweede halve finale tegen Bayern München. Beide trainers, Enrique en Kompany, zoeken naar manieren om hun spelers nog een extra boost te geven, maar erkennen dat de spelers al alles hebben gegeven in de eerste wedstrijd. Beide teams willen winnen en verwachten een spannende wedstrijd.

