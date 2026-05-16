Narváez triomfeert in achtste etappe van de Giro dankzij tactisch steunpunt

Narváez pakt zijn tweede ritzege van de Giro na een sterke samenwerking met ploegmaat Mikkel Bjerg en een krachtige solo-aanval in de finale.

De achtste etappe van de Giro d'Italia zorgde voor een spectaculair schouwspel waarbij tactisch inzicht en fysieke kracht centraal stonden. Al vroeg in de rit ontstond er een uitbreking bestaande uit drie sterke renners: Narváez , Mikkel Bjerg en de Noor Leknessund.

Deze drie mannen wisten hun samenwerking optimaal te benutten, waardoor ze een aanzienlijke voorsprong opbouwden op de achtervolgende groep. Terwijl de samenwerking in het peloton stokte en renners zoals Javier Romo van Movistar probeerden een eervolle achtervolging te organiseren, bleven de koplopers gefocust op hun doel. Met ongeveer vijftig kilometer tot de finish betrad de race de heuvelzone, wat de spanning verder deed toenemen.

De eerste grote hindernis was de Montefiore dell'Aso, een klim van bijna tien kilometer die de benen van de renners begon te testen. Wout Poels probeerde in de achtervolgende groep van ongeveer twintig renners kansen te forceren, maar de drie koplopers bleven buiten bereik. Het echte beslissingsmoment vond plaats op de Capodarco, een korte maar zeer intense klim van slechts tweeënhalf kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van zes punt één procent.

Hoewel de gemiddelden bescheiden lijken, bevatten de hellingen enkele zeer steile passages die het verschil maakten. Hier werd de tactische superioriteit van UAE zichtbaar. Mikkel Bjerg fungeerde als de onmisbare motor van de kopgroep en reed zich volledig kapot om Narváez in de ideale positie te brengen. Terwijl Bjerg alle krachten inzette en Leknessund zichtbaar worstelde en bijna op zijn tandvlees reed, zag Narváez er onverstoorbaar en fris uit.

Op het meest kritieke punt van de klim lanceerde Narváez een explosieve demarrage. De Noor Leknessund probeerde nog te reageren, maar het gat groeide snel naar vijftien seconden. De laatste vijf kilometer waren onregelmatig en steil, wat de solo van Narváez alleen maar meer allure gaf. Hij hield stand tegen de druk van achteren en reed met overtuiging naar de finishlijn.

Na het passeren van de finish was de ontlading groot voor Narváez, die hiermee zijn tweede ritzege in deze Giro op zijn naam schreef. In zijn reacties na de rit sprak hij zijn grote dank uit naar ploegmaat Mikkel Bjerg, die volgens hem de man van de dag was door zijn enorme opoffering voor het team.

Ondanks dat de ploeg van UAE inmiddels is teruggebracht tot vijf renners, benadrukte Narváez dat de sfeer uitstekend is en dat er in de komende weken nog meer ritzeges worden nagestreefd. Wat betreft het algemeen klassement bleven de grootste verschuivingen uit onder de absolute topfavorieten. De klassementsmannen kwamen ongeveer drie minuten na de winnaar binnen, waarbij ze grotendeels in dezelfde groep arriveerden.

De huidige rozetruidrager Eulálio probeerde in de finale nog een aanval in te zetten, maar werd direct gevolgd door Vingegaard en Gall. Hoewel Gall op de steilste stukken enige moeite leek te hebben, wist hij de aansluiting te behouden. De enige significante wijziging in de top van het klassement was de stijging van Scaroni, die zich wist te vechten naar de vierde plek in de strijd om het roze shirt.

Hiermee blijft de spanning in de Girostrijd volledig intact voor de volgende etappes





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro Narváez Mikkel Bjerg Wielrennen Etappewinst

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Narváez, Bjerg en Leknessund vooruit • Twee uur razend tempo gefietstDe achtste etappe in de Giro is een heuvelrit met kansen voor aanvallers. Blijf hier op de hoogte van alles wat er in en rond de koers gebeurt.

Read more »

Grote groep achtervolgt Narváez, Bjerg en Leknessund • In razend tempo finale inDe achtste etappe in de Giro is een heuvelrit met kansen voor aanvallers. Blijf hier op de hoogte van alles wat er in en rond de koers gebeurt.

Read more »

Grote groep achtervolgt Narváez, Bjerg en Leknessund • In razend tempo finale inDe achtste etappe in de Giro is een heuvelrit met kansen voor aanvallers. Blijf hier op de hoogte van alles wat er in en rond de koers gebeurt.

Read more »

Narváez solo, achtervolgers kwamen niet bij koplopers • In razend tempo finale inDe achtste etappe in de Giro is een heuvelrit met kansen voor aanvallers. Blijf hier op de hoogte van alles wat er in en rond de koers gebeurt.

Read more »